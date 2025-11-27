6 απογευματινά σνακ που βοηθούν πραγματικά στον ύπνο

Το τι τρως αργά το απόγευμα επηρεάζει την ενέργειά σου, τη διάθεσή σου και —πάνω απ’ όλα— το πώς θα κοιμηθείς. Η χρονοδιατροφή δείχνει ότι γύρω στις 4–5 μ.μ. το σώμα ζητάει ενέργεια, ανεβαίνει φυσικά η ινσουλίνη, ενεργοποιείται η παραγωγή σεροτονίνης και το σωστό σνακ μπορεί να λειτουργήσει σαν «διακόπτης» χαλάρωσης.

Και επειδή η διατροφή δεν αρκεί από μόνη της, βοηθά αν συνδυάζεται με μια ρουτίνα ύπνου και αποφυγή καφεΐνης το απόγευμα. Αν θες ένα σνακ που δεν θα σε βαραίνει και θα σε προετοιμάζει για καλύτερο ύπνο, αυτά είναι τα έξι πιο κατάλληλα.

1. Μπανάνα

Φυσική πηγή τρυπτοφάνης, μαγνησίου και καλίου, τρία συστατικά που χαλαρώνουν τους μύες και υποστηρίζουν την παραγωγή μελατονίνης. Οι πρεβιοτικές ίνες της ενισχύουν και το μικροβίωμα, κάτι που βοηθά έμμεσα και στον ύπνο.

2. Γιαούρτι

Πλούσιο σε ασβέστιο, στοιχείο συνδεδεμένο με τα στάδια του βαθύ ύπνου. Παράλληλα, τα καλά βακτήρια του γιαουρτιού υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου — κάτι που παίζει μεγάλο ρόλο στη χαλάρωση του οργανισμού πριν τον ύπνο.

3. Μαύρη σοκολάτα (≥90% κακάο)

Δίνει μια μικρή δόση «ευχαρίστησης» αλλά χωρίς περιττή ζάχαρη. Το κακάο προσφέρει φυσικό μαγνήσιο και λειτουργεί σαν ήπιο αγχολυτικό ιδανικό για το τέλος της ημέρας.

4. Αμύγδαλα

Εξαιρετική πηγή τρυπτοφάνης. Μουλιασμένα για λίγη ώρα χωνεύονται πιο εύκολα και απορροφώνται καλύτερα τα μέταλλα. Μια μικρή χούφτα είναι αρκετή για σταθερή ενέργεια και ήρεμο νευρικό σύστημα.

5. Κεράσια (φρέσκα ή αποξηραμένα χωρίς ζάχαρη)

Μία από τις ελάχιστες φυσικές πηγές μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου. Ένα μικρό μπολ το απόγευμα μπορεί να βοηθήσει στο να «κατέβει ο διακόπτης» πιο ομαλά το βράδυ.

6. Δημητριακά ή κράκερς ολικής άλεσης

Οι σύνθετοι υδατάνθρακες βοηθούν την τρυπτοφάνη να περάσει πιο εύκολα στον εγκέφαλο, κάτι που ενισχύει τη φυσική παραγωγή σεροτονίνης. Επίλεξε επιλογές χωρίς ζάχαρη και με σπόρους, βρώμη ή κινόα.

