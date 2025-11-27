Καρκίνος του στομάχου: Τα 5 προειδοποιητικά σημάδια που δύσκολα αναγνωρίζουμε

Ο καρκίνος του στομάχου είναι μια νόσος που συχνά εξελίσσεται «σιωπηλά», καθώς τα πρώιμα συμπτώματά του μοιάζουν με κοινά πεπτικά προβλήματα που οι περισσότεροι προσπερνούν. Η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτές τις λεπτές ενδείξεις μπορεί να οδηγήσει σε έγκαιρη διάγνωση — έναν παράγοντα που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας.

Με τη συμβολή της ιατρού και ειδικού παθολόγου Αναστασίας Μοσχοβάκη, παρουσιάζουμε τα βασικά σημάδια που συχνά παραβλέπονται, αλλά και τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εμφάνιση της νόσου.



Γιατί ο καρκίνος του στομάχου δεν γίνεται εύκολα αντιληπτός;

Ο καρκίνος του στομάχου ξεκινά από το εσωτερικό τοίχωμα του οργάνου και οφείλεται στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη μεταλλαγμένων κυττάρων. Το πρόβλημα είναι ότι στα πρώτα στάδια προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με τη δυσπεψία, την καούρα ή μια απλή γαστρίτιδα — γι’ αυτό και πολλοί δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή.

Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των αλλαγών είναι καθοριστική.



Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου ...

