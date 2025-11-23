Δες πώς τα νύχια μαρτυρούν την κατάσταση του οργανισμού μας

Πέρα από την εμφάνιση ενός περιποιημένου μανικιούρ, τα νύχια λειτουργούν σαν μικρός «καθρέφτης» του οργανισμού μας. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι αλλαγές στο χρώμα, την υφή ή τον ρυθμό ανάπτυξής τους συχνά μαρτυρούν τι συμβαίνει στο σώμα μας, ακόμη κι αν εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί.

Η βραβευμένη nail artist Τζέσικα Γουάιτ, ιδρύτρια του Blanc Studios, εξηγεί στον Independent πως οι βασικές “κόκκινες σημαίες” που παρατηρεί είναι τρεις: το χρώμα, η υφή και η ανάπτυξη. Ανοιχτόχρωμες ή γαλαζωπές αποχρώσεις μπορεί να συνδέονται με την κυκλοφορία, ενώ το κιτρίνισμα συχνά δείχνει μυκητίαση. Γραμμές, κοιλότητες ή ξαφνικό πάχος στα νύχια επίσης αξίζουν προσοχής. Όπως λέει, «τα νύχια καθυστερούν να αντιδράσουν, γι’ αυτό ό,τι βλέπουμε έχει ξεκινήσει εβδομάδες πριν».

Από την άλλη, ο δρ Ντέιβ Ράιλι της Absolute Collagen υπενθυμίζει πως δεν πρέπει να ανησυχούμε με κάθε μικρό σημάδι. Οι περισσότερες μεταβολές είναι συνηθισμένες, αλλά αν κάτι επιμένει, είναι καλό να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή. Η ξαφνική ευθραυστότητα, για παράδειγμα, μπορεί να σχετίζεται απλά με κακή διατροφή, αφυδάτωση ή έλλειψη βιοτίνης και σιδήρου.

Πολλές αλλοιώσεις, όπως το κιτρίνισμα ή το ξεφλούδισμα, μπορούν να προκληθούν και από καλλυντικές συνήθειες: έντονο λιμάρισμα, συχνό ασετόν, gel που αδυνατίζει την επιφάνεια του νυχιού. Η Γουάιτ το επιβεβαιώνει, σημειώνοντας πως συχνά αυτά τα φαινόμενα υποχωρούν απλά με σωστή ενυδάτωση και λιγότερη καταπόνηση.

Η κατάσταση των νυχιών συνδέεται στενά με τη διατροφή και την ενυδάτωση. Ο Ράιλι εξηγεί ότι όταν είμαστε καλά ενυδατωμένοι, τα νύχια περιέχουν περίπου 18% νερό· όταν το ποσοστό πέσει, εμφανίζονται σπάσιμο και απολέπιση. Η βιοτίνη (Β7) συμβάλλει επίσης στην υγιή ανάπτυξη, με τροφές όπως κρόκος αυγού, σολομός και συκώτι να αποτελούν καλές πηγές της. Για όσους δεν καταναλώνουν ζωικά προϊόντα, επιλογές όπως μανιτάρια, γλυκοπατάτες, μπανάνες, μπρόκολο και αβοκάντο δίνουν έξτρα στήριξη.

Το άγχος και οι ασθένειες αφήνουν επίσης σημάδια. Οι γνωστές οριζόντιες «γραμμές του Beau» εμφανίζονται όταν η ανάπτυξη των νυχιών έχει προσωρινά διακοπεί λόγω κάποιας δύσκολης περιόδου ή πάθησης.

Οι δύο ειδικοί συμφωνούν ότι η καθημερινή φροντίδα είναι καθοριστική. Η Γουάιτ θεωρεί το λάδι για τα πετσάκια «το πιο βασικό προϊόν», καθώς κρατάει τη βάση του νυχιού ελαστική και λιγότερο επιρρεπή στο σπάσιμο. Συνιστά, επίσης, ήπιο ενισχυτικό και προσοχή στο ασετόν, το οποίο αφυδατώνει έντονα. Ο Ράιλι προτείνει να αντιμετωπίζουμε τα νύχια όπως το δέρμα: με προστασία, θρέψη και γάντια στο κρύο ή στις δουλειές του σπιτιού.

Το κολλαγόνο παίζει κι αυτό τον ρόλο του, αφού περιέχει τα αμινοξέα που χρειάζονται για τη δημιουργία της κερατίνης, της πρωτεΐνης από την οποία αποτελούνται τα νύχια. Καθώς η παραγωγή του μειώνεται μετά τα 25, τα συμπληρώματα μπορούν να βοηθήσουν στην ανθεκτικότητα.

Τέλος, η ενυδάτωση δεν περιορίζεται μόνο στο νερό. Κρέμες χεριών με υαλουρονικό οξύ, βούτυρο καριτέ ή γλυκερίνη ενισχύουν σημαντικά τα νύχια και τα πετσάκια, αφήνοντάς τα πιο δυνατά και λιγότερο επιρρεπή σε φθορές.

Διαβάστε ακόμα: Γιαούρτι ή cottage: Τελικά ποιο βοηθά περισσότερο στο αδυνάτισμα;