Πρόληψη καρκίνου: Οι 5 συνηθέστεροι μύθοι και τι πραγματικά λέει η επιστήμη

Η πρόληψη του καρκίνου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα δημόσιας υγείας, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι πολλοί παράγοντες κινδύνου βρίσκονται στα χέρια μας. Παρά τις επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες, κυκλοφορούν ευρέως μύθοι που συχνά αποπροσανατολίζουν και δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Ειδικοί αναλύουν ποια είναι η αλήθεια πίσω από τις πιο διαδεδομένες αντιλήψεις.

Μύθος 1: Υπάρχουν τροφές ή δίαιτες που «μπλοκάρουν» τον καρκίνο

Πραγματικότητα: Δεν υπάρχει μαγικό τρόφιμο, αλλά συνολικό διατροφικό μοτίβο.

Η ιδέα ότι μία συγκεκριμένη τροφή μπορεί να προσφέρει απόλυτη προστασία δεν βασίζεται σε στοιχεία. Η ισορροπημένη διατροφή —με άφθονα φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης— βοηθά στη διατήρηση υγιούς βάρους και στηρίζει το ανοσοποιητικό, δημιουργώντας ένα περιβάλλον λιγότερο ευνοϊκό για την ανάπτυξη καρκίνου. Το «κλειδί» βρίσκεται στις καθημερινές επιλογές, όχι στην αναζήτηση υπερτροφών.



Μύθος 2: Χρειάζεται έντονη γυμναστική για να μειώσεις τον κίνδυνο

Πραγματικότητα: Κάθε μορφή κίνησης μετράει.

Η άσκηση δεν είναι απαραίτητο να γίνεται στο γυμναστήριο ή με υψηλή ένταση. ...

