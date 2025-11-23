Αγχώδης διαταραχή και διατροφή: Νέα έρευνα συνδέει τα συμπτώματα με χαμηλά επίπεδα χολίνης στον εγκέφαλο

Μια από τις μεγαλύτερες έως σήμερα αναλύσεις στη χημεία του εγκεφάλου φέρνει στο φως ένα σταθερό βιολογικό μοτίβο που φαίνεται να συνδέεται με τις αγχώδεις διαταραχές. Σύμφωνα με δημοσίευση στο Molecular Psychiatry του Nature, άτομα που ζουν με άγχος παρουσιάζουν συστηματικά χαμηλότερα επίπεδα χολίνης – ενός απαραίτητου θρεπτικού συστατικού που επηρεάζει τη μνήμη, τη διάθεση και τη συνολική λειτουργία του εγκεφάλου.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν βιώνουμε άγχος

Οι αγχώδεις διαταραχές είναι από τις πιο συχνές ψυχικές παθήσεις και σχετίζονται με δυσλειτουργία σε δύο κρίσιμες περιοχές του εγκεφάλου:

Την αμυγδαλή, που «ανιχνεύει» απειλές και αυξάνει την εγρήγορση.

Τον προμετωπιαίο φλοιό, που ρυθμίζει τα συναισθήματα και τη λογική σκέψη.

Όταν αυτές οι περιοχές δεν συνεργάζονται σωστά, ο εγκέφαλος τείνει να ερμηνεύει καθημερινές καταστάσεις ως επικίνδυνες. Το αποτέλεσμα είναι επίμονο άγχος, κρίσεις πανικού και υπερβολική ανησυχία.

Η έρευνα που εντόπισε τη χημική «υπογραφή» του άγχους

Ο Richard Maddock και ο Jason Smucny από το Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας στο Ντέιβις συγκέντρωσαν στοιχεία από 25 ανεξάρτητες μελέτες – συνολικά 370 άτομα με αγχώδη διαταραχή και 342 υγιείς συμμετέχοντες.

Το εύρημα ήταν ξεκάθαρο: ...

διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Ποια είναι η εικόνα του HIV στην Ελλάδα το 2025 και τι εξακολουθούμε να πιστεύουμε λάθος