Ένα νέο στέλεχος της εποχικής γρίπης προκαλεί ανησυχία στις υγειονομικές αρχές του βόρειου ημισφαιρίου, καθώς εμφανίζεται νωρίτερα από το συνηθισμένο και εξαπλώνεται με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό. Πρόκειται για τον υποκλάδο Κ της γρίπης Η3Ν2, ο οποίος έχει ήδη καταγραφεί σε υψηλά ποσοστά στη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Το CNN Greece επικοινώνησε με τον καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκα Μαγιορκίνη, ο οποίος εξηγεί τι γνωρίζουν μέχρι στιγμής οι επιστήμονες και πόσο πρέπει να ανησυχεί η Ελλάδα.

Τι συμβαίνει διεθνώς με το στέλεχος Κ

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα από τις υπηρεσίες επιτήρησης σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ευρώπη και Καναδά, το στέλεχος Κ κινείται ταχύτερα από τα συνήθη στελέχη της εποχικής γρίπης. Σε πολλές περιοχές ήδη «πρωταγωνιστεί» στα κρούσματα.

Ο κ. Μαγιορκίνης σημειώνει:

«Στο βόρειο ημισφαίριο παρελαύνει το στέλεχος Κ της Η3Ν2. Φέρει περισσότερες μεταλλάξεις από τα συνηθισμένα στελέχη και γι’ αυτό παρακολουθείται στενά».

Παρά τη δυναμική εξάπλωσή του στο εξωτερικό, ο καθηγητής διευκρινίζει ότι στην Ελλάδα δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής περιστατικό γρίπης που να σχετίζεται με τον υποκλάδο Κ, ούτε καταγεγραμμένη σοβαρή νόσηση ή θάνατος.

Πώς ανταποκρίνεται το εμβόλιο

Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά το κατά πόσο το φετινό αντιγριπικό εμβόλιο καλύπτει το νέο στέλεχος.

Τα πρώιμα στοιχεία από το UK Health Security Agency δείχνουν ότι το εμβόλιο διατηρεί ικανοποιητικά επίπεδα προστασίας, ενώ σε πειραματικές μελέτες σε ζώα η ανταπόκριση συνεχίζει να θεωρείται επαρκής.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο κ. Μαγιορκίνης, το στέλεχος Κ δεν έχει σχέση με τη γρίπη των πτηνών, κάτι που είχε αρχικά ανησυχήσει μέρος του κοινού.

Τα συμπτώματα και τι πρέπει να κάνουμε

Οι ειδικοί τονίζουν πως όποιος εμφανίσει συμπτώματα όπως:

πυρετό,

πονόλαιμο,

βήχα,

έντονη κακουχία,

θα πρέπει να απομονώνεται τουλάχιστον για 5 ημέρες, ώστε να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης.

Ο ρόλος της εποχικότητας και η επιτήρηση

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η φετινή περίοδος γρίπης έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Αρκετές χώρες αναφέρουν αυξημένες επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία και νοσηλείες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πλειονότητα των κρουσμάτων Η3Ν2 σχετίζεται ήδη με τον υποκλάδο Κ.

Ωστόσο, στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πρόσφατη εβδομαδιαία αναφορά του ΕΟΔΥ, η θετικότητα στην κοινότητα και στα νοσοκομεία παραμένει χαμηλή, χωρίς νέες νοσηλείες σε ΜΕΘ ή θανάτους την τελευταία εβδομάδα.

Από τις αρχές Οκτωβρίου έως σήμερα, στα 925 δείγματα που εξετάστηκαν, εντοπίστηκαν μόλις 19 θετικά κρούσματα γρίπης τύπου Α, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν Η1Ν1.

Ο εμβολιασμός παραμένει το ισχυρότερο «όπλο»

Με περίπου 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς ήδη μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, εκτιμά ότι ο στόχος των 3 εκατομμυρίων εμβολιασμών είναι εφικτός, παρά τις ήπιες μέχρι στιγμής θερμοκρασίες.

Ο κ. Μαγιορκίνης προτρέπει τους πολίτες –ιδίως όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου– να εμβολιαστούν ακόμη και τώρα, καθώς το εμβόλιο προσφέρει προστασία και έναντι του στελέχους Κ και μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Τι κρατάμε προς το παρόν

Το στέλεχος Κ εξαπλώνεται ταχύτερα από τα συνηθισμένα.

Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα στην Ελλάδα.

Το εμβόλιο φαίνεται να προσφέρει επαρκή κάλυψη.

Οι δείκτες γρίπης στη χώρα μας παραμένουν χαμηλοί.

Η πρόληψη και ο εμβολιασμός παραμένουν καθοριστικοί για τις επόμενες εβδομάδες.

Με την επιτήρηση να συνεχίζεται και τα εμβολιαστικά προγράμματα να ενισχύονται, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την πορεία του υποκλάδου Κ προκειμένου να προλάβουν πιθανά κύματα έξαρσης μέσα στον χειμώνα.

