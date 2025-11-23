Anisakis: Το παράσιτο πίσω από τη δηλητηρίαση 22χρονου στη Θεσσαλονίκη – Συμπτώματα και τρόποι μετάδοσης

Συναγερμό έχει προκαλέσει η περίπτωση 22χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δηλητηριάστηκε μετά την κατανάλωση σούσι και διαγνώστηκε με ανισακίαση, μια λοίμωξη που οφείλεται στο παράσιτο Anisakis. Πρόκειται για το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό στη χώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Το παράσιτο αυτό απαντάται σε ωμά ή ακατάλληλα μαγειρεμένα ψάρια και θαλασσινά. Η κατανάλωση τέτοιων τροφών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα περιστατικά ανισακίασης να καταγράφονται πλέον σε πολλές περιοχές του κόσμου, από την Ιαπωνία έως την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική.

Τι είναι το Anisakis

Η ανισακίαση –γνωστή και ως «νόσος του σκουληκιού της ρέγγας»– προκαλείται από μικρούς νηματώδεις σκώληκες που προσκολλώνται στα τοιχώματα του οισοφάγου, του στομάχου ή του εντέρου. Οι προνύμφες του παρασίτου μεταφέρονται μέσω θαλάσσιων οργανισμών: καβούρια, γαρίδες και άλλα καρκινοειδή τις καταναλώνουν και κατόπιν τα ψάρια ή τα καλαμάρια μολύνονται τρώγοντάς τα.

Όταν ο άνθρωπος φάει ωμό ή ανεπαρκώς μαγειρεμένο μολυσμένο θαλασσινό, οι προνύμφες μπορούν να εισβάλουν στο γαστρεντερικό σύστημα, προκαλώντας έντονη φλεγμονή. Το παράσιτο τελικά πεθαίνει, αλλά τα συμπτώματα που προκαλεί είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά.

Σημειώνεται ότι η ασθένεια δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.



Συμπτώματα της ανισακίασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC, τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Έντονο κοιλιακό άλγος

Ναυτία και έμετο

Διάρροια

Κοιλιακή διάταση

Ήπιο πυρετό

Αίμα ή βλέννα στα κόπρανα

Παράλληλα, μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις όπως:

Εξανθήματα

Κνησμός

Σπανιότερα, αναφυλαξία

Ορισμένοι ασθενείς αναφέρουν αίσθημα μυρμηγκιάσματος στο στόμα ή στον λαιμό κατά την κατανάλωση ωμού ψαριού – ένδειξη ότι η προνύμφη κινείται.



Πώς μεταδίδεται το παράσιτο

Ο κύκλος ζωής του Anisakis ξεκινά όταν μολυσμένα θαλάσσια θηλαστικά απελευθερώνουν αυγά στο νερό. Τα καρκινοειδή καταναλώνουν τις προνύμφες και στη συνέχεια οι προνύμφες περνούν σε ψάρια και καλαμάρια. Η μετάδοση στον άνθρωπο συμβαίνει αποκλειστικά μέσω κατανάλωσης ωμού, ημιμαγειρεμένου ή ακατάλληλα αποψυγμένου ψαριού.

Γι’ αυτό οι ειδικοί τονίζουν ότι το ψάρι που προορίζεται για ωμή κατανάλωση πρέπει να είναι καταψυγμένο στους –20°C για τουλάχιστον 24 ώρες, όπως προβλέπουν οι διεθνείς οδηγίες.

Η περίπτωση του 22χρονου υπενθυμίζει πως, όσο η μόδα του σούσι και των ωμών θαλασσινών εξαπλώνεται, η σωστή προετοιμασία και τήρηση κανόνων υγιεινής είναι απαραίτητη για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών.

