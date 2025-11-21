Η αλήθεια για τα ημιμόνιμα μανικιούρ: Τι προκαλούν στα νύχια και στο δέρμα – Τι πρέπει να ξέρετε

Τα ημιμόνιμα μανικιούρ έχουν γίνει καθημερινή συνήθεια για χιλιάδες γυναίκες, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: ορισμένες ουσίες που περιέχονται στα βερνίκια μπορεί να είναι επιβλαβείς για τα νύχια, το δέρμα – ακόμη και για τον οργανισμό.

Πρόσφατα, η Ε.Ε. έθεσε περιορισμούς στη χρήση της χημικής ουσίας TPO, μετά από στοιχεία που δείχνουν ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να έχει τοξικές επιπτώσεις.

Τι είναι η TPO και γιατί απαγορεύτηκε

Η TPO βοηθά τα gel βερνίκια να σκληραίνουν κάτω από UV ή LED λάμπες. Παρότι προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια και έντονο χρώμα, μελέτες έδειξαν ότι μπορεί να έχει ισχυρές ενδοκρινικές και αναπαραγωγικές επιδράσεις, γι’ αυτό και αφαιρέθηκε από τη λίστα εγκεκριμένων ουσιών.

Δεν είναι μόνο η TPO: Υπάρχουν κι άλλες επικίνδυνες ουσίες

Ο δερματολόγος Χρήστος Στάμου εξηγεί ότι στα βερνίκια συχνά υπάρχουν συστατικά όπως:

TSFR ρητίνη

DBP (πλαστικοποιητής)

Τολουόλιο

Πρόκειται για ουσίες γνωστές για αλλεργικές αντιδράσεις και ερεθισμούς.

Συμπέρασμα: Τα μανό δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται.



Οι επιπτώσεις των ημιμόνιμων στα νύχια

1. Αδυνάτισμα και λέπτυνση των νυχιών

Μελέτες έδειξαν ότι μετά από συνεχόμενη χρήση gel:

Το πάχος των νυχιών μειώνεται έως 50% (με RCM μικροσκόπηση).

Τα βασικά αμινοξέα της πλάκας (κυστεΐνη, μεθειονίνη) μειώνονται έως 36%.

Η αιτία;

Το συνεχές λιμάρισμα και οι ισχυροί διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση.

2. Αυξημένος κίνδυνος ονυχομυκητίασης

Το μανό δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για μύκητες:

Παγιδεύει υγρασία

Καλύπτει τα αρχικά συμπτώματα της λοίμωξης

Μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση του νυχιού (ονυχόλυση)

3. Τραυματισμός του προστατευτικού φραγμού

Η επαναλαμβανόμενη καταπόνηση:

Επιτρέπει την είσοδο παθογόνων

Εξασθενεί τη φυσική άμυνα των νυχιών

Δημιουργεί δυστροφίες και αλλοιώσεις



Οι επιπτώσεις στο δέρμα

Τα βερνίκια περιέχουν ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν:

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Εκζέματα σε βλέφαρα, πρόσωπο και λαιμό (επειδή οι ουσίες μεταφέρονται με τα χέρια)

Έντονο ερεθισμό σε άτομα με ατοπική δερματίτιδα ή ιστορικό αλλεργιών

Ορισμένες χημικές ενώσεις σχετίζονται ακόμη και με:

ενδοκρινικές διαταραχές

αναπνευστικά προβλήματα

ηπατική βλάβη

καρκινογόνο δράση (σύμφωνα με δημοσιευμένες μελέτες)



Υπάρχουν και βερνίκια που κάνουν καλό

Τα θεραπευτικά βερνίκια με αντιμυκητιασικούς παράγοντες θεωρούνται:

πιο ανθεκτικά

πιο αποτελεσματικά

λιγότερο επιβαρυντικά για τον οργανισμό

Πολλοί ασθενείς στρέφονται πλέον σε θεραπείες με λέιζερ για γρήγορα και ασφαλή αποτελέσματα χωρίς φάρμακα.



Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ελέγχετε πάντα τα συστατικά.

Αποφεύγετε προϊόντα με απαγορευμένες ή ύποπτες ουσίες.

Δώστε στα νύχια «διάλειμμα» ανάμεσα στις εφαρμογές.

Ζητήστε καθαρά εργαλεία και σωστή αφαίρεση.

Μην αφήνετε το μανό για εβδομάδες πάνω στα νύχια.

Σε αλλαγές χρώματος, πόνο ή αποκόλληση: επισκεφθείτε δερματολόγο.

Όπως τονίζει ο δρ. Στάμου, η ΕΕ έχει από τους αυστηρότερους κανόνες στον κόσμο, όμως η ενημέρωση του καταναλωτή παραμένει το ισχυρότερο «όπλο» για ασφαλή χρήση.

