Φρούτα και διαβήτης: Μύθος ή αλήθεια ότι ανεβάζουν το σάκχαρο;

Για χρόνια κυκλοφορεί η άποψη ότι τα φρούτα «δεν κάνουν καλό» στους ανθρώπους με διαβήτη, επειδή περιέχουν φυσικά σάκχαρα. Στο διαδίκτυο μάλιστα συχνά χαρακτηρίζονται ως «τα γλυκά της φύσης», δημιουργώντας φόβο και σύγχυση. Όμως, είναι πράγματι έτσι;

Η αλήθεια – σύμφωνα με όσα εξηγούν ειδικοί – είναι πολύ διαφορετική: τα ολόκληρα φρούτα όχι μόνο επιτρέπονται στον διαβήτη, αλλά μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετική επιλογή, αρκεί να καταναλώνονται στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Τι ισχύει τελικά με τα φρούτα και τον διαβήτη;

Τα ολόκληρα φρούτα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα, νερό και αντιοξειδωτικά. Αυτά τα στοιχεία βοηθούν στη σταδιακή απορρόφηση των σακχάρων και μειώνουν τις απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο του αίματος.

Μάλιστα, έρευνα στο Frontiers in Endocrinology έδειξε ότι άνθρωποι με διαβήτη που κατανάλωναν φρούτα είχαν χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου νηστείας.

Τα φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως τα μούρα, θεωρούνται ακόμη πιο ευνοϊκά, ενώ τα κατεψυγμένα και τα κονσερβοποιημένα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη μπορούν επίσης να ενταχθούν σε μια υγιεινή διατροφή.

Πότε μπορεί να υπάρξει πρόβλημα;

Όπως κάθε υδατάνθρακας, έτσι και τα φρούτα ανεβάζουν προσωρινά τη γλυκόζη – κάτι απολύτως φυσιολογικό.

Δυσκολία προκύπτει όταν:

- το σάκχαρο παραμένει αυξημένο για πολλή ώρα

- υπάρχει μειωμένη απόκριση στην ινσουλίνη

- η πάθηση δεν είναι ρυθμισμένη

Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται εξατομικευμένη καθοδήγηση από επαγγελματία υγείας.

Τι πρέπει να αποφεύγουν όσοι έχουν διαβήτη

Ενώ τα ολόκληρα φρούτα είναι ασφαλή, οι χυμοί φρούτων και τα ροφήματα με πρόσθετη ζάχαρη δεν αποτελούν καλή επιλογή.

Οι χυμοί:

- περιέχουν λιγότερες ή καθόλου φυτικές ίνες

- απορροφώνται πολύ γρήγορα

- προκαλούν απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο

- συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2

Πώς να εντάξετε τα φρούτα στη διατροφή σας

- Προτιμήστε ολόκληρα φρούτα, φρέσκα ή κατεψυγμένα.

- Επιλέξτε φρούτα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.

- Συνδυάστε τα με πρωτεΐνη ή καλά λιπαρά (π.χ. ξηρούς καρπούς) για πιο σταθερά επίπεδα γλυκόζης.

- Αποφύγετε τους χυμούς και τα προϊόντα με πρόσθετα σάκχαρα.

Συμπέρασμα: τα φρούτα δεν είναι ο “εχθρός”

Η αντίληψη ότι τα φρούτα είναι επικίνδυνα για τα άτομα με διαβήτη είναι μύθος. Στην πραγματικότητα, μπορούν να συμβάλλουν:

- στη μείωση φλεγμονής

- στη βελτίωση του μικροβιώματος

- στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου

- στην καλύτερη μεταβολική υγεία

Όπως πάντα, η ισορροπία, οι σωστοί συνδυασμοί και η εξατομικευμένη παρακολούθηση είναι το κλειδί.

