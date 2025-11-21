Αναψυκτικά, αλκοόλ και ενεργειακά ποτά: Τα ροφήματα που επηρεάζουν αρνητικά τον εγκέφαλο

Όλοι μιλάμε για τη διατροφή, για το πόσο επηρεάζει το σώμα, τη διάθεση και την υγεία μας. Όμως την ίδια στιγμή ξεχνάμε κάτι βασικό: ό,τι πίνουμε καθημερινά μπορεί να γερνά τον εγκέφαλό μας πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζουμε. Ροφήματα που δείχνουν αθώα ή αποτελούν μέρος της ρουτίνας μας συνδέονται με φλεγμονή, διακυμάνσεις σακχάρου και μειωμένη γνωστική λειτουργία.

Η διατροφολόγος Rania Batayneh, MPH, συγγραφέας του The One One One Diet, εξηγεί ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Δεν υπάρχουν «απαγορευμένα» ποτά, αλλά υπερβολές που συσσωρεύονται με τον χρόνο. «Ένα αναψυκτικό δεν κάνει τη ζημιά. Η συχνή κατανάλωση, ειδικά μαζί με υπερεπεξεργασμένη διατροφή, επιταχύνει τη φθορά», τονίζει.

Αναψυκτικά: Τα 2 κουτάκια που αρκούν για να ξεκινήσει η φθορά

Ένα παγωμένο αναψυκτικό μπορεί να είναι απόλαυση, όμως η συνεχής κατανάλωση έχει κόστος.

Έρευνα στο American Journal of Clinical Nutrition έδειξε ότι ακόμη και δύο αναψυκτικά την εβδομάδα επηρεάζουν την καρδιακή υγεία, ανεξάρτητα από τη φυσική δραστηριότητα.

Η Batayneh εξηγεί πως οι επαναλαμβανόμενες αυξομειώσεις στα επίπεδα σακχάρου και ινσουλίνης οδηγούν σε φλεγμονή, ενώ μελέτες έχουν συνδέσει τα αναψυκτικά με μικρότερο όγκο εγκεφάλου και εξασθενημένη μνήμη. Και αν η διατροφή είναι ήδη φτωχή, το πρόβλημα εντείνεται.

Ενεργειακά ποτά: «Έκρηξη ενέργειας» που κουράζει τον εγκέφαλο

Για μερικούς αντικαθιστούν τον καφέ, για άλλους… το πρωινό. Ωστόσο τα ενεργειακά ποτά —όπως λέει η Batayneh— πλημμυρίζουν το σώμα με διεγερτικά, χωρίς να προσφέρουν σταθερή ενέργεια.

Το αποτέλεσμα; Απότομες μεταβολές στο σάκχαρο, κόπωση και μακροπρόθεσμα αυξημένο στρες για το νευρικό σύστημα.

Με τον καιρό, «ο εγκέφαλος γίνεται πιο ευάλωτος στη φθορά και στην έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών».

Αλκοόλ: Η υπερβολική κατανάλωση συρρικνώνει τον εγκέφαλο

Σύμφωνα με το National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, βαριά κατανάλωση σημαίνει:

- 4 ποτά την ημέρα για τις γυναίκες

- 5 ποτά την ημέρα για τους άνδρες

Στο νευρικό σύστημα οι συνέπειες είναι εμφανείς. Η Batayneh αναφέρει ότι η υπερβολική κατανάλωση μειώνει τον όγκο του εγκεφάλου, ιδιαίτερα στον ιππόκαμπο —την περιοχή που σχετίζεται με μνήμη και μάθηση.

Επιπλέον, το αλκοόλ εμποδίζει την απορρόφηση σημαντικών βιταμινών, αυξάνοντας τον κίνδυνο πρώιμης γνωστικής έκπτωσης.

Light αναψυκτικά: Μικρότερη ζάχαρη, όχι μικρότερος κίνδυνος

Παρότι θεωρούνται «αθώα», τα light αναψυκτικά περιέχουν τεχνητές γλυκαντικές ουσίες που μπορούν να διαταράξουν τη ρύθμιση του σακχάρου και τη μικροβιακή ισορροπία του εντέρου.

Έρευνες δείχνουν ότι η συχνή κατανάλωση diet soda συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού και άνοιας, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με επεξεργασμένη διατροφή.

Καφές με ζάχαρη: Όταν το ρόφημα γίνεται επιδόρπιο

Ο απλός καφές είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά και ωφελεί τον εγκέφαλο.

Όμως όταν μπαίνει σιρόπι, σαντιγί και διάφορες γεύσεις, τότε το ρόφημα μετατρέπεται σε γλυκό:

αιχμές σακχάρου → φλεγμονή → σταδιακή φθορά της μνήμης και της συγκέντρωσης.

Το συμπέρασμα της ειδικού

Δεν φταίει το ένα ποτό.

Φταίει η συνήθεια.

Η Batayneh προτείνει να επιλέγουμε πιο συχνά:

- νερό

- ανθρακούχο νερό

- τσάι χωρίς ζάχαρη

- σκέτο καφέ

Αυτά είναι τα ροφήματα που, όπως λέει η ίδια, στηρίζουν τον εγκέφαλο, τη συγκέντρωση και τη μακροπρόθεσμη υγεία.

Διαβάστε ακόμα: Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Ποια είναι η εικόνα του HIV στην Ελλάδα το 2025 και τι εξακολουθούμε να πιστεύουμε λάθος