Πριν ή μετά το πρωινό; Τι λένε οι ειδικοί για το σωστό βούρτσισμα των δοντιών

Το καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών είναι θεμέλιος λίθος της στοματικής υγείας, όμως το ερώτημα «πριν ή μετά το πρωινό;» εξακολουθεί να διχάζει. Οι ειδικοί εξηγούν τα υπέρ και τα κατά κάθε επιλογής, με βάση όσα γνωρίζουμε για τα βακτήρια και το σμάλτο των δοντιών.

Τι κερδίζεις αν βουρτσίζεις πριν το πρωινό

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το στόμα γεμίζει βακτήρια που προκαλούν δυσοσμία και δημιουργούν πλάκα.

Βουρτσίζοντας μόλις ξυπνήσουμε, απομακρύνουμε αυτό το μικροβιακό φορτίο πριν ταΐσουμε τα βακτήρια με υδατάνθρακες του πρωινού.

Ο Steven Katz (Αμερικανική Ένωση Ενδοδοντιστών) τονίζει ότι η οδοντόκρεμα δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα στη διάρκεια του γεύματος, μειώνοντας την επίδραση των οξέων που διαβρώνουν την αδαμαντίνη.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει η δρ. de Aguiar Ribeiro, η παραγωγή σάλιου «ξυπνάει», ενισχύοντας το σμάλτο και εξουδετερώνοντας οξέα.

Γιατί έχει νόημα και το βούρτσισμα μετά το πρωινό

Η Margherita Fontana (Παν. Μίσιγκαν) υπενθυμίζει ότι το βούρτσισμα μετά το φαγητό απομακρύνει αποτελεσματικά τα υπολείμματα τροφών.

Η δρ. Quinonez σημειώνει ότι πολλοί άνθρωποι δεν βουρτσίζουν αρκετά καλά, οπότε ακόμη και μετά το πρωινό παραμένουν αρκετά βακτήρια που πρέπει να απομακρυνθούν.

Κάποιοι ανησυχούν για το σμάλτο μετά από όξινες τροφές (χυμό πορτοκαλιού κ.λπ.). Οι ειδικοί συνιστούν να περιμένετε 30–60 λεπτά αν έχετε καταναλώσει κάτι όξινο, καθώς η αδαμαντίνη μαλακώνει προσωρινά.

Ενδιάμεση λύση: ξέπλυμα με νερό ή τσίχλα χωρίς ζάχαρη για ενίσχυση της ροής του σάλιου.

Τι άλλο πρέπει να ξέρεις

Βούρτσισμα 2 φορές την ημέρα για 2 λεπτά, με μαλακή ή ηλεκτρική οδοντόβουρτσα.

Μετά το βούρτσισμα, μην ξεπλένεις με πολύ νερό.

Η Brittany Seymour (American Dental Association) συμβουλεύει να φτύνουμε την περίσσεια οδοντόκρεμα και να περιμένουμε ~20 λεπτά πριν ξεπλύνουμε τελείως.

Οδοντικό νήμα ιδανικά μετά το τελευταίο γεύμα της ημέρας.



Ποιο είναι το συμπέρασμα;

Το ιδανικό είναι να τα βουρτσίζεις και πριν και μετά το πρωινό, αν έχεις προβλήματα με δόντια ή ούλα.

Ωστόσο, όπως λέει η δρ. Aguiar Ribeiro, δεν υπάρχουν οριστικές αποδείξεις υπέρ μιας επιλογής. Το σημαντικότερο είναι να βρεις τι σε βοηθά να βουρτσίζεις με συνέπεια.

Πρωί και βράδυ, κάθε μέρα — αυτό είναι το πραγματικό “πρέπει”.

