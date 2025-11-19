Ουάσιγκτον: Άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με στέλεχος H5N5 που δεν είχε μολύνει ποτέ άνθρωπο

Σοβαρή ανησυχία έχει προκαλέσει στις υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ η περίπτωση ενός άνδρα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ο οποίος διαγνώστηκε με τον σπάνιο υποτύπο H5N5 της γρίπης των πτηνών – ένα στέλεχος που μέχρι σήμερα είχε εντοπιστεί αποκλειστικά σε ζώα και ποτέ σε ανθρώπους.

Ο άνδρας, σύμφωνα με το Τμήμα Υγείας της Πολιτείας της Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζεται ως «ηλικιωμένος» και με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Νοσηλεύεται σε «σοβαρή κατάσταση» μετά την εισαγωγή του νωρίτερα τον Νοέμβριο με υψηλό πυρετό, σύγχυση και αναπνευστική δυσχέρεια. Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι έχει μολυνθεί με H5N5, έναν υποτύπο που συναντάται σε άγρια πτηνά όπως πάπιες και χήνες.



Πώς ενδέχεται να κόλλησε τον ιό ο ασθενής

Η πιθανή πηγή της μόλυνσης εντοπίζεται στο περιβάλλον του ασθενούς. Ο άνδρας διατηρούσε «μικτό κοτέτσι με οικόσιτα πουλερικά» στην κομητεία Γκρέις Χάρμπορ, στη νοτιοδυτική ακτή του Ειρηνικού. Δύο από τα πουλερικά του πέθαναν πρόσφατα, ενώ στην περιοχή υπήρχε πρόσβαση άγριων πτηνών – ένας παράγοντας που θεωρείται «πολύ πιθανός» τρόπος έκθεσης.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να κόλλησε είτε από τα δικά του ζώα είτε από επαφή με άγρια πτηνά που μετέφεραν τον ιό.

Ο άνδρας παραμένει στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τη New York Post, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.



Χαμηλός ο κίνδυνος για το κοινό – Δεν υπάρχει ένδειξη μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα άλλο κρούσμα H5N5 και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, αξιωματούχοι υγείας της Ουάσιγκτον και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) τονίζουν ότι οι ιοί της γρίπης των πτηνών έχουν «απρόβλεπτη» εξέλιξη και χρειάζεται αυξημένη παρακολούθηση.

Ο πιο γνωστός υποτύπος, ο H5N1, κυκλοφορεί στις ΗΠΑ από το 2022, επηρεάζοντας άγρια πτηνά, πουλερικά, αγελάδες και περιστασιακά ανθρώπους. Από το 2024 έχουν καταγραφεί 71 ανθρώπινα κρούσματα H5 στις ΗΠΑ, κυρίως με ήπια συμπτώματα, αλλά τον Ιανουάριο ένα περιστατικό στη Λουιζιάνα είχε οδηγήσει σε θάνατο.

Κοινό στοιχείο στα περισσότερα κρούσματα: οι ασθενείς είχαν οικόσιτα κοτόπουλα που είχαν εκτεθεί σε άγρια πτηνά.



Τι γνωρίζουμε για το στέλεχος H5N5

Η διαφορά του H5N5 από τον γνωστό H5N1 εντοπίζεται στη σύνθεση μιας πρωτεΐνης στην επιφάνεια του ιού. Παρότι το H5N5 δεν είχε προκαλέσει ποτέ ανθρώπινη λοίμωξη, θεωρείται ιός υψηλού ενδιαφέροντος λόγω της πιθανής ικανότητάς του να μεταλλάσσεται.

Προς το παρόν, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός, αλλά οι αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση.

