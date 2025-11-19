Ξαφνικός πόνος στον ώμο: Ποιες παθήσεις μπορεί να κρύβονται πίσω από το σύμπτωμα

Ο πόνος στον ώμο είναι ένα από τα συχνότερα μυοσκελετικά προβλήματα, με 18% έως 26% των ενηλίκων να τον βιώνουν κάποια στιγμή στη ζωή τους, σύμφωνα με δημογραφικά στοιχεία. Αν και πολλές φορές συνδέεται με εμφανή τραυματισμό –όπως μια πτώση ή μια απότομη κίνηση– δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που εμφανίζουν ξαφνικό πόνο χωρίς προφανή αιτία. Το σύμπτωμα αυτό μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές δραστηριότητες, από το στέγνωμα των μαλλιών έως το ντύσιμο.

Ο ορθοπαιδικός χειρουργός δρ Παναγιώτης Πάντος εξηγεί ότι ο ώμος είναι «ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα αρθρώσεων και τενόντων», κάτι που τον καθιστά ευάλωτο σε βλάβες όταν υπάρχει φθορά, υπερκόπωση ή επαναλαμβανόμενη καταπόνηση.

Γιατί εμφανίζεται αιφνίδιος πόνος χωρίς τραυματισμό;

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ξαφνικός πόνος οφείλεται σε υποκείμενη πάθηση που εξελίσσεται αθόρυβα, χωρίς εμφανή συμπτώματα. Όταν όμως κάποια δομή φτάσει σε όριο δυσλειτουργίας, ο πόνος εμφανίζεται απότομα – πολλές φορές σε βαθμό που γίνεται αφόρητος.

Σύμφωνα με τον ειδικό, οι συνηθέστερες παθήσεις είναι οι ακόλουθες:

