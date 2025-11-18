Αλήθειες για το αλκοόλ: Δες τα ποτά που είναι πιο φιλικά για τον οργανισμό

Η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής μας ζωής — από ένα ποτήρι κρασί στο σπίτι μέχρι μια έξοδο με φίλους. Και παρότι κανένα αλκοολούχο ποτό δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά «υγιεινό», ορισμένα φαίνεται πως επιβαρύνουν τον οργανισμό λιγότερο από άλλα.

Αν ψάχνεις πώς μπορείς να απολαμβάνεις το ποτό σου με πιο ήπιο τρόπο, η επιλογή του κατάλληλου τύπου και η κατανάλωση με μέτρο παίζουν σημαντικό ρόλο. Παρακάτω θα δεις, με απλό και ξεκάθαρο τρόπο, ποιες επιλογές θεωρούνται πιο «φιλικές» για τον οργανισμό και γιατί.

Κρασί: Η πιο ισορροπημένη επιλογή

Το κρασί —και ιδιαίτερα το κόκκινο— συχνά θεωρείται μία από τις λιγότερο επιβαρυντικές επιλογές. Χάρη στα αντιοξειδωτικά που περιέχει, όπως οι πολυφαινόλες και η ρεσβερατρόλη, μπορεί να προσφέρει οφέλη για την καρδιά όταν καταναλώνεται με μέτρο.

Με αλκοολικό βαθμό 10–14% και περίπου 120–130 θερμίδες ανά ποτήρι, αποτελεί μια επιλογή που ισορροπεί γεύση και «ελαφριά» κατανάλωση. Το λευκό και το ροζέ κρασί έχουν λιγότερες τανίνες και πιο ήπια αίσθηση — ιδανικά για όσους θέλουν ένα χαλαρό ποτό χωρίς βάρος.

Μπύρα: Πιο χαμηλή σε αλκοόλ, αλλά όχι πάντα σε θερμίδες

Η μπύρα καταναλώνεται πιο αργά, λόγω του χαμηλότερου αλκοολικού βαθμού, κάτι που μειώνει τις πιθανότητες απότομης μέθης.

Ωστόσο, οι θερμίδες της ποικίλλουν σημαντικά:

- Light μπύρες: 90–110 θερμίδες

- IPA, stout κ.ά.: υψηλότερες θερμίδες και υδατάνθρακες

Παρά ταύτα, η μπύρα περιέχει μικρές ποσότητες βιταμινών Β και αντιοξειδωτικών — ένα στοιχείο που συχνά υποτιμάται.

Βότκα, τζιν, τεκίλα: Τα διαυγή αποστάγματα

Τα διαυγή αποστάγματα χωρίς πρόσθετα θεωρούνται από τις πιο «καθαρές» επιλογές. Μια μεζούρα 40 ml περιέχει περίπου 95–105 θερμίδες, χωρίς υδατάνθρακες και λιπαρά.

Το μυστικό εδώ, όμως, δεν είναι το ίδιο το ποτό αλλά τι το συνοδεύει. Αν αποφύγεις αναψυκτικά με ζάχαρη και επιλέξεις ανθρακούχο νερό ή λίγες σταγόνες λεμόνι, το ποτό παραμένει εξαιρετικά ελαφρύ.

Τεκίλα: Η πιο «καθαρή» μορφή αλκοόλ;

Η τεκίλα από 100% μπλε αγαύη θεωρείται ιδιαίτερα καθαρό απόσταγμα και πολλοί τη θεωρούν μια από τις πιο φιλικές επιλογές, ειδικά όταν σερβίρεται σκέτη ή με λίγο lime.

Whiskey και ρούμι: Ποτά με χαρακτήρα

Το whiskey έχει υψηλότερο αλκοολικό βαθμό αλλά και αντιοξειδωτικά από την παλαίωση, οπότε μπορεί να αποτελεί ισορροπημένη επιλογή όταν πίνεται σκέτο ή με λίγο νερό.

Το ρούμι, από την άλλη, περιέχει περισσότερα σάκχαρα και γίνεται πιο «βαρύ» ειδικά όταν χρησιμοποιείται σε γλυκά κοκτέιλ όπως Mojito ή Daiquiri.

Κοκτέιλ: Η απόλαυση που ανεβάζει θερμίδες

Τα κοκτέιλ αποτελούν τη λιγότερο «υγιεινή» επιλογή, όχι εξαιτίας του αλκοόλ αλλά εξαιτίας των προσθέτων.

Θερμίδες ανά ποτό: 200–600

Πιο ελαφριές επιλογές:

- Mojito χωρίς ζάχαρη

- Margarita με φρέσκο lime

- Gin & tonic με light tonic

- Aperol Spritz

Ποιο είναι τελικά το πιο «υγιεινό» ποτό;

Οι πιο ισορροπημένες επιλογές, σύμφωνα με τα δεδομένα του κειμένου, είναι:

- Κόκκινο κρασί

- Βότκα / τζιν / τεκίλα με σόδα

- Light μπύρα

- Whiskey σκέτο ή με λίγο νερό

Ωστόσο, η πραγματική «υγιεινότητα» εξαρτάται από το πόσο πίνεις και όχι μόνο από το τι πίνεις. Ακόμη και το πιο ελαφρύ ποτό μπορεί να γίνει επιβαρυντικό σε μεγάλη ποσότητα.

