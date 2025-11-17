Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποια βήματα απαιτούνται

Ξεκινά σταδιακά η διάθεση των δωρεάν φαρμάκων για την παχυσαρκία μέσω του εθνικού προγράμματος πρόληψης «Προλαμβάνω», με τις πρώτες συνταγές να αναμένεται να εκτελεστούν τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, μόλις ολοκληρωθεί η τεχνική προσαρμογή της ΗΔΙΚΑ.

Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν αυστηρή διαδικασία, αλλιώς δεν θα λάβουν SMS για ραντεβού με γιατρό, ακόμη κι αν πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.

Παρακάτω όλες οι λεπτομέρειες.

Απαραίτητες προϋποθέσεις – Χωρίς αυτά δεν έρχεται το SMS

Το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα είναι ο πολίτης να έχει κάνει προληπτικό καρδιαγγειακό έλεγχο μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω».

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει:

είτε να είναι ήδη εγγεγραμμένος,

είτε να ολοκληρώσει εγγραφή έως 31/12.

- Χωρίς εγγραφή στο πρόγραμμα, δεν αποστέλλεται SMS, ακόμη κι αν ο πολίτης έχει αυξημένο ΔΜΣ.

Πόσοι θα επωφεληθούν;

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 10.000 πολίτες θα λάβουν δωρεάν φαρμακευτική αγωγή.



- Ιατρικά κριτήρια – Ποιοι θα λάβουν SMS για δωρεάν φάρμακα

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, SMS θα σταλεί σε άτομα:

30–70 ετών

με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) > 40

ή

με ΔΜΣ > 37 και μία από τις παρακάτω παθήσεις:

υπνική άπνοια

χρόνια νεφρική νόσος

σακχαρώδης διαβήτης

στεφανιαία νόσος

υπέρταση

κινητικά προβλήματα

περιφερική αρτηριακή νόσος

Αν πληρούνται τα κριτήρια, το σύστημα στέλνει SMS πρόσκλησης για ραντεβού σε δημόσια δομή.



- Τι γίνεται μετά το SMS

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού χωρίς καμία χρέωση σε:

παθολόγο

ενδοκρινολόγο

γενικό γιατρό

σε δημόσιες δομές όπως:

νοσοκομεία με ενδοκρινολογία / διαβητολογικά κέντρα

κέντρα παχυσαρκίας

Κέντρα Υγείας

Ο γιατρός:

κάνει κλινική εκτίμηση,

συνταγογραφεί την εγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή,

δίνει οδηγίες διατροφής & άσκησης.

Με την εκτέλεση της συνταγής, ο πολίτης λαμβάνει νέο SMS για την επόμενη επίσκεψη.



Αυστηρή παρακολούθηση – Πότε χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτεί συνεχή παρουσία και τήρηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων.

Οι συμμετέχοντες πρέπει:

να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 6 συνεδρίες με διατροφολόγο,

να παρακολουθούνται συστηματικά από γιατρό,

να προσέρχονται στα ραντεβού που τους ορίζονται.

Όσοι δεν εμφανίζονται, αποβάλλονται από το πρόγραμμα και χάνουν το δικαίωμα δωρεάν φαρμάκων.

Διάρκεια προγράμματος

Κάθε συμμετέχων παρακολουθείται για 12 μήνες,

με το πρόγραμμα να χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.



Συμπέρασμα

Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε φαρμακευτική θεραπεία για την παχυσαρκία, αλλά:

απαιτεί εγγραφή έως 31/12,

τήρηση ιατρικών κριτηρίων,

και συστηματική παρακολούθηση για να διατηρηθεί το δικαίωμα.

Με αυτά τα βήματα, το πρόγραμμα στοχεύει όχι μόνο στη χορήγηση φαρμάκων, αλλά σε ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος με την υποστήριξη ειδικών.

