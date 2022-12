Αλάτι: Το λάθος που κάνουμε και βάζει σε κίνδυνο την υγεία της καρδιάς μας

Το αλάτι είναι το συστατικό που δίνει νοστιμάδα στα περισσότερα φαγητά. Ωστόσο, συνήθως έχουμε μια τάση να το παρακάνουμε με την ποσότητα που χρησιμοποιούμε. Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία μας.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, εάν επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο αλάτι στο φαγητό μας, μπορούμε να ωφελήσουμε τη λειτουργία της καρδιάς, αποτρέποντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικών επεισοδίων κατά ένα πέμπτο.

Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού αποτελεί παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου επειδή οδηγεί στην κατακράτηση υγρών στο αίμα, η οποία ασκεί πίεση στα αγγεία σας. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται η αρτηριακή πίεση και παράλληλα οι πιθανότητες για την πρόκληση καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Για να υπολογίσουν τον κίνδυνο, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Tulane εξέτασαν τα ιατρικά αρχεία 176.570 Βρετανών.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων συλλέχθηκαν μέσω του ιατρικού ιστορικού τους, των εισαγωγών σε νοσοκομεία, των δεδομένων του μητρώου θανάτων και ενός ερωτηματολογίου.

Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια αφορούσαν την κατανάλωση αλατιού στο δείπνο τους, δίνοντας στους συμμετέχοντες τέσσερις επιλογές: ποτέ/σπάνια, μερικές φορές, συνήθως ή πάντα.

Κατά την έναρξη της δοκιμής, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν έπασχε από καρδιακές επιπλοκές, ενώ όλοι συνολικά παρακολουθήθηκαν από τους επιστήμονες για περίπου 12 χρόνια, κατά μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στο στο περιοδικό Journal of the American College of Cardiology, σημειώθηκαν σχεδόν 10.000 περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Όπως αποκάλυψαν τα στοιχεία της ανάλυσης, οι συμμετέχοντες που δε θεωρούσαν πάντα απαραίτητο το αλάτι στο γεύμα τους είχαν λιγότερες πιθανότητες να υποφέρουν από κάποια καρδιακή επιπλοκή.

Ειδικότερα:

όσοι απάντησαν «ποτέ/σπάνια» στη χρήση του αλατιού είχαν 23% λιγότερες πιθανότητες να υποστούν καρδιαγγειακό επεισόδιο, σε σύγκριση με εκείνους που ανέφεραν ότι το προσέθεταν «πάντα».

όσοι πρόσθεταν αλάτι μόνο «μερικές φορές» και «συνήθως» διέτρεχαν επίσης χαμηλότερο κίνδυνο – 21% και 19%, αντίστοιχα.

περαιτέρω ανάλυση αποκάλυψε ότι όσοι δεν επέλεγαν ποτέ το αλάτι και ακολουθούσαν μια δίαιτα για την ενίσχυση της υγείας της αρτηριακής πίεσης – γνωστή ως Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) – διέτρεχαν το χαμηλότερο κίνδυνο.

Το συγκεκριμένο πρότυπο διατροφής έχει άλλωστε σχεδιαστεί περιορίζοντας την πρόσληψη αλατιού για την πρόληψη ή τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Συνάμα, περιλαμβάνει υψηλές ποσότητες δημητριακών, λαχανικών, και φρούτων, καθώς και κάποια γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών και άπαχο κρέας.

Το προφίλ των ατόμων

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα άτομα που πρόσθεσαν τη μικρότερη ποσότητα αλατιού είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι λευκές γυναίκες, με χαμηλότερο Δείκτη Μάζας Σώματος, να καταναλώνουν μέτρια ποσότητα αλκοόλ, να μην καπνίζουν και να είναι πιο σωματικά δραστήρια.

Όμως, όσοι πρόσθεταν λιγότερο αλάτι είχαν υψηλότερο επιπολασμό υψηλής αρτηριακής πίεσης και χρόνιας νεφρικής νόσου και χαμηλότερο επιπολασμό καρκίνου.

Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες αυτοί ήταν επίσης πιο πιθανό να τρώνε περισσότερα φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, διατροφή με χαμηλά λιπαρά και λιγότερα ζαχαρούχα ποτά ή επεξεργασμένα κρέατα από εκείνους που προσέθεταν πολύ αλάτι στο φαγητό τους.

πηγή: ygeiamou.gr