Αυτοί είναι 4 μύθοι για τους υδατάνθρακες

Αν και οι περισσότεροι από εμάς έχουν πάψει να πιστεύουν ότι όλοι οι υδατάνθρακες μας κάνουν "κακό", ακόμα συνεχίζουμε να τους βλέπουμε με σκεπτική ματιά, ιδιαίτερα όταν αφορά τη δίαιτά μας. Αυτές οι επιφυλάξεις συνήθως είναι εντελώς αβάσιμες και μπορεί να λειτουργούν εναντίον μας.

Ορίστε, λοιπόν, 4 μύθοι για τους υδατάνθρακες:

Οι λευκές πατάτες είναι "κακές"

Αν επιλέγεις συνεχώς τις γλυκοπατάτες, μπορεί να χάνεις ένα πλήθος θρεπτικών στοιχείων που βοηθούν στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Advances in Nutrition. Μία μεσαία πατάτα προσφέρει το11% της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας σε φυτικές ίνες, οδηγώντας σε κορεσμό και σε απώλεια βάρους. Επίσης, μία και μόνο πατάτα περιέχει το 12% της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας σε μαγνήσιο και 26% της προτεινόμενης ποσότητας σε κάλιο.

Οι υδατάνθρακες "τρελαίνουν" το σάκχαρο στου αίματός σου

"Οι υδατάνθρακες που περιέχονται στα προϊόντα ολικής άλεσης περιέχουν φυτικές ίνες και ανθεκτικό άμυλο. Και τα δύο σε κρατούν χορτασμένη, βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και ελέγχουν το σάκχαρο του αίματος", αναφέρει η Rania Batayneh, M.P.H., συγγραφέας του βιβλίου The One One One Diet. Και όσο πιο σταθερό είναι το σάκχαρο στο αίμα σου, τόσο λιγότερη ινσουλίνη έχεις να μετακινεί ζάχαρη στις αποθήκες λίπους σου.

Δε χρειάζεσαι υδατάνθρακες όταν γυμνάζεσαι

"Όταν τρως υδατάνθρακες, το σώμα σου τους μεταποιεί και τους αποθηκεύει στους μυς σου σαν γλυκογόνο. Και αυτοί οι αποθηκευμένοι υδατάνθρακες αποτελούν την βασική πηγή καυσίμων για τους μυς σου. Επομένως, αν θέλεις να κάψεις θερμίδες στο γυμναστήριο, χρειάζεσαι κάποιους υδατάνθρακες στο σύστημά σου" λέει η Batayneh.

Είναι καλύτερο να αντικαταστήσεις τη ζάχαρη με τεχνητές γλυκαντικές ουσίες που δεν περιέχουν θερμίδες

Η επεξεργασμένη ζάχαρη πρέπει σίγουρα να καταναλώνεται με μέτρο, αλλά όταν θες να γλυκάνεις λίγο τον πρωινό σου καφέ, το να επιλέξεις τα τεχνητά, χημικά γλυκαντικά μπορεί να είναι χειρότερο για τη γραμμή σου. Σύμφωνα με τη Σχολή του Χάρβαρντ για τη Δημόσια Υγεία, οι τεχνητές γλυκαντικές ουσίες μπορούν να μειώσουν την ικανότητα του σώματός σου να υπολογίζει την πρόσληψη θερμίδων.

