Ποιο φρούτο προστατεύει το δέρμα σου από τον ήλιο

Το ξέρατε ότι τρώγοντας σταφύλια το δέρμα σας γίνεται πιο ανθεκτικό στον ήλιο; Διαβάστε τι ανακάλυψαν επιστήμονες μετά από έρευνα για την κατανάλωση σταφυλιών και γιατί αυτά τα φρούτα γίνονται σύμμαχος ενάντια στις βλαβερές ακτινοβολίες του ήλιου

Θέλετε να προστατευτείτε φυσικά από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου; Τότε φροντίστε να τρώτε περισσότερα σταφύλια. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα και το Τμήμα Δερματολογίας στο Μπέρμιγχαμ, τα σταφύλια προστατεύουν από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UV) τους υγιείς ενήλικες. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Academy of Dermatology.

Οι 19 υγιείς συμμετέχοντες κατανάλωσαν σκόνη από αποξηραμένα και κατεψυγμένα σταφύλια για 14 μέρες. Αυτό που παρατήρησαν μετέπειτα οι ερευνητές ήταν ότι παρουσίασαν αύξηση κατά 74,8% στη φυσική προστασία του δέρματος ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία.

Γιατι συμβαίνει αυτό; Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μια ομάδα από φυσικές ενώσεις, όπως οι πολυφαινόλες των σταφυλιών, μπορούν να ελαττώσουν τις βλάβες από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Ακόμα, μπορούν να μειώσουν τις πρωτεΐνες του σώματος που είναι υπεύθυνες για τη φλεγμονή. Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη μελέτη που αποδεικνύει ότι η κατανάλωση σταφυλιών προσφέρει μια μικρή αντηλιακή προστασία και μπορεί να αποτρέψει το έγκαυμα.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κατανάλωση σταφυλιών έχει ευεργετικές ιδιότητες στους υγιείς ενήλικες» αναφέρει ο Allen Oak, δερματολόγος του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα και επικεφαλής της έρευνας: «Αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν την αναστολή της φλεγμονής και την αποκατάσταση της βλάβης του DNA» συμπληρώνει.

Εκτός από τη σκόνη σταφυλιού, η μελέτη έδειξε ακόμα ότι η τοπική εφαρμογή εκχυλίσματος από πολυφαινόλες που βρίσκονται στα κουκούτσια του σταφυλιού μπορεί να ελαττώσει το έγκαυμα. Επιπροσθέτως, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι τα σταφύλια μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες μελέτες σε αυτόν τον τομέα για να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα.

«Η κατανάλωση των σταφυλιών μπορεί να ακούγεται σαν ένα… βρώσιμο αντηλιακό, όμως αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να το αντικαταστήσει. Τα συγκεκριμένα φρούτα όμως είναι ικανά να προσφέρουν επιπλέον προστασία και είμαστε πρόθυμοι να τα εξετάσουμε περαιτέρω. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας είναι σημαντικά διότι βάζουν τα θεμέλια για επόμενες έρευνες» καταλήγει ο Allen Oak.

Πηγή: ygeiamou