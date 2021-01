Τα υπέρ του εμβολίου Οξφόρδης/AstraZeneca και η σύγχυση για την αποτελεσματικότητά του

Η εταιρεία AstraZeneca κατέθεσε αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) για την έγκριση του εμβολίου που ανέπτυξε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατά της Covid-19. Ένα αίτημα που θα εξετάσει την αίτηση με ταχείς ρυθμούς.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μία «καλή είδηση». «Όταν θα υπάρξει μία θετική επιστημονική γνωμοδότηση θα εργασθούμε με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα για να δώσουμε άδεια για την χρησιμοποίησή του στην Ευρώπη», έγραψε στο Twitter.

Το εμβόλιο AstraZeneca/Oxford είναι λιγότερο ακριβό από τα εμβόλια των ανταγωνιστών του. Ευκολότερη είναι επίσης η αποθήκευση και η μεταφορά του, κυρίως σε σχέση με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech που πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία -70 Κελσίου.

Το εμβόλιο AstraZeneca /Οξφόρδης βασίζεται σε αδρανοποιημένο αδενοϊό του κοινού κρυολογήματος, που απομονώθηκε στους χιμπατζήδες και τροποποιήθηκε γενετικά. Ο τρόπος με τον οποίο μεταβιβάζει γενετικό υλικό στα κύτταρα με την εντολή να επιτεθούν στον SARS-CoV-2 παρουσιάσθηκε ως «Δούρειος Ίππος».

Έχει γίνει αντικείμενο επικρίσεων εξαιτίας της σύγχυσης στα ενδιάμεσα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών. Το βρετανικό εργαστήριο ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι το εμβόλιο έχει κατά μέσον όρο αποτελεσματικότητα 70%, έναντι άνω του 90% για τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech και Moderna, όπως μεταδίδουν Reuters και Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η σύγχυση ως προς την αποτελεσματικότητα του εμβολίου προκύπτει από τα δεδομένα που δείχνουν αποτελεσματικότητα 90% για τους εθελοντές που έλαβαν μισή αρχική δόση και μία ολόκληρη πλήρη δόση έναν μήνα αργότερα, αλλά μόνο 62% για μία άλλα ομάδα τα μέλη της οποίας εμβολιάσθηκαν με δύο ολόκληρες δόσεις με απόσταση ενός μηνός.

Η χορήγηση της μισής αρχικής δόσης προέκυψε από σφάλμα και μόνο μία ομάδα ακολούθησε αυτό το πρωτόκολλο στις κλινικές δοκιμές, γεγονός που δημιούργησε ανησυχίες, αναγκάζοντας την AstraZeneca να ανακοινώσει στις 26 Νοεμβρίου την πραγματοποίηση επιπλέον μελέτης για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ζήτησε επιπλέον πληροφορίες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Έχουν δοθεί, διευκρίνισε στην σημερινή του ανακοίνωση, και εξετάζονται.

