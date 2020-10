Τα ροφήματα που ενισχύουν την απώλεια βάρους

Αναρωτιέστε αν αυτά που πίνετε επηρεάζουν την ικανότητά σας να χάνετε βάρος; Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Οι υγρές θερμίδες παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία σας και η ποσότητα που καταναλώνετε σχετίζεται άμεσα με την ικανότητά σας να ελέγχετε το βάρος σας.

Τα ροφήματα καταναλώνονται γρηγορότερα από τα τρόφιμα, οδηγώντας εύκολα σε υπερκατανάλωση, ενώ παράλληλα δεν απαιτούν μάσημα. Κάπως έτσι καταλήγετε να επιβαρύνετε τον οργανισμό σας με περιττές θερμίδες, χωρίς καν να χορταίνετε. Συγκεκριμένα, πολλά ροφήματα, όπως τα αναψυκτικά και τα αθλητικά ποτά, περιέχουν πολλή ζάχαρη και καθόλου φυτικές ίνες, ένας συνδυασμός που δεν μπορεί να σας κρατήσει χορτάτους.

Το αλκοόλ επίσης μπορεί να τινάξει την προσπάθειά σας για αδυνάτισμα στον αέρα, αφού -με 7 θερμίδες ανά γραμμάριο- είναι η δεύτερη πιο συμπυκνωμένη πηγή θερμίδων. Μάλιστα, περνάει απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το σώμα σας δεν καίει επιπλέον θερμίδες για να το επεξεργαστεί και να το διασπάσει. Ο περιορισμός των αλκοολούχων ποτών είναι ένα από τα πρώτα βήματα που μπορείτε να κάνετε για να καταφέρερε να χάσετε βάρος.

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν μερικά ροφήματα που μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθειά σας να αδυνατίσετε, κρατώντας σας ενυδατωμένους. Άλλωστε, συχνά η πείνα που αισθάνεστε δεν είναι πραγματική, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι ο οργανισμός σας έχει αφυδατωθεί. Κρατώντας τον οργανισμό σας ενυδατωμένο, θα είστε σε θέση να περιορίσετε την πείνα σας και κατ’ επέκταση την πρόσληψη θερμίδων.

Ας δούμε μερικά ροφήματα που φαίνεται ότι μπορούν να ενισχύσουν την απώλεια βάρους.

*Πράσινο τσάι

Η τακτική κατανάλωση πράσινου τσαγιού μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον έλεγχο του βάρους σας και την καταστολή της πείνας. Σχετική μελέτη από το Journal of the American College of Nutrition διαπίστωσε ότι μέσα σε μόλις δύο μήνες, οι συμμετέχοντες που έπιναν πράσινο τσάι έχασαν κατά μέσο όρο 3 κιλά περισσότερα από εκείνους που έπιναν νερό.

Το πράσινο τσάι είναι επίσης γεμάτο με αντιοξειδωτικά και φλαβονοειδή που ενισχύουν τη συνολική υγεία. Προτιμήστε το φρέσκο τσάι χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.

*Καφές

Ενώ δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις σχετικά με το αν η καφεΐνη θα μπορούσε πράγματι να ενισχύσει την απώλεια βάρους, υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sports Medicine and Physical Fitness διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες σημείωναν καλύτερες αθλητικές επιδόσεις όταν έπιναν 2-3 φλιτζάνια καφέ πριν από την προπόνηση. Μια παρόμοια μελέτη διαπίστωσε μια (μικρή) αύξηση των ενεργειακών δαπανών τόσο πριν όσο και μετά τη γυμναστική στην ομάδα που έπινε καφέ πριν από την προπόνηση.

Επιπλέον, ο καφές φαίνεται να επηρεάζει θετικά τις ορμόνες που βοηθούν στη βελτίωση της ρύθμισης του σακχάρου στο αίμα. Η διατήρηση σταθερού σακχάρου στο αίμα είναι απαραίτητη για την ευεξία σας, τη συνολική φυσική σας κατάσταση, τη ρύθμιση των ορμονών σας και παίζει ρόλο στο πόσο λίπος μπορεί να αποθηκεύσει και να κάψει το σώμα σας.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν η καφεΐνη μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, τυχόν θετικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν από τις επιπλέον θερμίδες που οι άνθρωποι τείνουν να καταναλώνουν όταν πίνουν καφέ. Για παράδειγμα, αν προσθέσετε στον καφέ σας ζάχαρη, κρέμα και σιρόπι, μπορεί τελικά να είναι μια «θερμιδική βόμβα» με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και λίπος. Με λίγα λόγια, προσπαθήστε να πίνετε τον καφέ σας σκέτο.

*Χυμός σέλερι

Ο celery juice έχει γίνει μεγάλη διατροφική τάση τα τελευταία χρόνια, αφού αρκεί να ρίξετε μερικά στικς σέλερι στο μπλέντερ και στη συνέχεια να τα σουρώσετε για ετοιμάσετε τον αντιοξειδωτικό σας χυμό.

Παράλληλα, δεν περιέχει ζάχαρη, είναι πλούσιος σε νερό και φτωχός σε θερμίδες, γεγονός που τον καθιστά ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να περιορίσουν την πείνα τους και να χάσουν βάρος. Ωστόσο, δεν πρέπει να αντικαθιστά το γεύμα, αλλά μπορεί να ενισχύσει την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και την ενυδάτωση του οργανισμού σας.

*Νερό

Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να πίνουμε αρκετό νερό, καθώς αποτελεί το δεύτερο απαραίτητο συστατικό για τη ζωή μας μετά το οξυγόνο. Ωστόσο, η ώρα που πίνουμε νερό φαίνεται ότι παίζει ρόλο στο αδυνάτισμα.

Σχετική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο ακαδημαϊκό περιοδικό Obesity βρήκε ότι οι συμμετέχοντες που έπιναν 2 ποτήρια νερό πριν το γεύμα τους ήταν πιο πιθανό να χάσουν βάρος, συγκριτικά με όσους παρέλειπαν την κατανάλωση νερού και πέρναγαν απευθείας στο φαγητό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το νερό έχει κάποια μαγική ιδιότητα αδυνατίσματος. Έχει σίγουρα όμως την ιδιότητα να επιφέρει το αίσθημα κορεσμού.

