Αβοκάντο: Όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν το καταναλώσεις!

Πράσινο, χορταστικό, νοστιμότατο και πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία. Αγαπημένο. Παντός καιρού, αφού πάει με όλα και μπορείς να το απολαύσεις σε (πάρα) πολλές μορφές. Ναι, ανήκει στα τρόφιμα που κρύβουν λίγες περισσότερες θερμίδες, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αφαιρέσεις από τη διατροφή σου. Κάθε άλλο. Το καταναλώνεις με μέτρο. Έτσι, δεν θα χάσεις όλα όσα μπορεί να σου προσφέρει. Ποια είναι αυτά;

Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη

Το φρούτο με το φλοιό πράσινου χρώματος μπορεί να σου προσφέρει, σύμφωνα με τους ειδικούς, και τα 18 αμινοξέα, τα οποία είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητα, για να συνθέσει ο οργανισμός σου την πρωτεΐνη. Αν, λοιπόν, ακολουθείς μία χορτοφαγική διατροφή ή δυσκολεύεσαι να μεταβολίσεις μερικά τρόφιμα ζωικής προελεύσεως, τότε το αβοκάντο δεν πρέπει να λείπει από το μενού σου. Είναι σύμμαχος σου.

Η σάρκα του «κρύβει» πληθώρα φυτικών ινών

Δώσε βάση σε αυτή την πληροφορία, γιατί είναι πολύ σημαντική. Όχι μόνο σε δροσίζει, αλλά σε κρατάει χορτάτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού δημιουργεί και διατηρεί το αίσθημα της πέψης γρήγορα και αποτελεσματικά. Εκ του αποτελέσματος, βοηθάει ο αριθμός στη ζυγαριά να διατηρείται σταθερός.

Είναι γεμάτο με βιταμίνες

A, B, C και E βρίσκονται στη σάρκα του, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό (και πολυβιταμινούχο) κοκτέιλ θρεπτικών στοιχείων. Η βιταμίνη Α βοηθάει στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού σου συστήματος – σημαντική ιδιότητα γενικά, σημαντικότερη ειδικά τώρα -, ενώ τα κύτταρα σου εκτελούν τις λειτουργίες τους ταχύτερα. Οι οκτώ βιταμίνες του συμπλέγματος Β σου χαρίζουν ενέργεια, ευεξία και τρέφουν τους ταλαιπωρημένους σου μύες. Δεν μπορώ να μη σου υπενθυμίσω τη δράση της Βιταμίνης C, της κυριότερης βιταμίνης που χρειάζεσαι, για να «θωρακίσεις» το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Last but not least, η Ε έρχεται με τη σειρά της να φροντίσει την καρδιά σου και τη λειτουργία της.

Έχει αντικαρκινική δράση

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ιδιότητα του αυτή αποδίδεται στα λιπαρά του οξέα, αλλά και στα πολύτιμα καροτενοειδή του. Αν δεν τρελαίνεσαι για τη γεύση του, δοκίμασε και το φυτικό εκχύλισμα του. Η δράση του παραμένει ίδια και σε αυτή τη μορφή.

Φρεσκάρει την αναπνοή σου

Ποιος είπε ότι δεν μπορεί να σου προσφέρει αυτή την ανακούφιση μία τροφή; Σίγουρα, κάποιος που δεν τρώει αρκετά συχνά αβοκάντο. Χάρη στα αντιοξειδωτικά και αντιβακτηριακά του στοιχεία, η περιοχή του στόματος δροσίζεται και αναζωογονείται. Τέλειο;

Η επιδερμίδα σου κερδίζει

Σίγουρα έχεις ακούσει (και διαβάσει) ότι η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού επιτυγχάνεται εσωτερικά. Oι βιταμίνες του, αλλά και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα διατηρούν την υγρασία της επιδερμίδας και συμβάλλει δραστικά στην ανάπλαση των κυττάρων. Έτσι, αποκτάς λαμπερή όψη και το δέρμα σου γίνεται νεανικό και σφριγηλό.

Μειώνει τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης

και αυξάνει της καλής. Win – Win. Σύμφωνα με μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία, διαπιστώθηκε ότι όσοι απολάμβαναν το αβοκάντο τους σε καθημερινή βάση είδαν τον αριθμό που σχετίζεται με την κακή χοληστερόλη να πέφτει και εκείνον που αφορά την καλή να αυξάνεται περίπου κατά 10%. Not Bad at all.

Πριν σε αφήσω να το απολαύσεις, θυμήσου να επιλέξεις εκείνο που είναι ώριμο, αλλά όχι πάρα πολύ, καθώς περιέχει τα περισσότερα θρεπτικά στοιχεία. Πέρα από τη σαλάτα, μπορείς να το μετατρέψεις σε ένα δροσερό spread, για να συνοδεύσεις το ψωμί ή τη φρυγανιά σου. Enjoy!

