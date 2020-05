Η τροφή που περιέχει διπλάσιο κάλιο από μία μπανάνα

Όταν ακούς τη λέξη «κάλιο», τι σού έρχεται στο μυαλό; μπανάνες.Κι όμως υπάρχουν πολλές άλλες τροφές, που περιέχουν πολύ μεγαλύτερη ποσότητα καλίου από αυτές!

Μία από αυτές είναι και οι βασιλικοί χουρμάδες! Τέσσερις χουρμάδες περιέχουν περίπου διπλάσια ποσότητα καλίου από μία μικρή μπανάνα! Το κάλιο είναι ένα πολύ σημαντικό θρεπτικό συστατικό, το οποίο δεν θα πρέπει να λείπει από τη διατροφή μας, καθώς συμβάλλει στην καλή υγεία της καρδιάς, των νεφρών και πολλών άλλων οργάνων. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology, η αύξηση της καθημερινής πρόσληψης καλίου περί 1.640mg μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού κατά 21%.

Οι χουρμάδες περιέχουν επίσης κάλιο και φώσφορο, που είναι πολύ σημαντικά για την καλή υγεία των οστών και την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Επιπλέον, περιέχουν σημαντική ποσότητα φυτικών ινών, που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Η αλήθεια είναι ότι περιέχουν και μεγάλη ποσότητα σακχάρων. Αυτό δεν θα πρέπει να σε τρομάζει όμως γιατί πρόκειται για φυσικά σάκχαρα και όχι επεξεργασμένη ζάχαρη σαν και αυτή που έχει για παράδειγμα μια μπάρα σοκολάτα. Καλό θα είναι βέβαια να καταναλώνονται με μέτρο.

