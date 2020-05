Σπάνιο σύνδρομο σε παιδιά: Είναι μια πολύ τρομακτική ασθένεια

Ανησυχία στη διεθνή κοινότητα των επιστημόνων προκαλεί το σπάνιο σύνδρομο που πλήττει παιδιά και πιθανόν σχετίζεται με τον κορονοϊό, με τα έως τώρα στοιχεία να προκαλούν σοκ, καθώς σε μία περίπτωση ένα παιδί πέθανε από εγκεφαλικό και ένα δεύτερο ανέπτυξε ανεύρυσμα. Επιστήμονας περιγράφει συνοπτικά πως «είναι μια πολύ τρομακτική ασθένεια», τη στιγμή που τα καταγεγραμμένα περιστατικά ασθένειας παιδιών αυξάνονται.



Τα πρώτα περιστατικά καταγράφηκαν στη Βρετανία, την Ιταλία και την Ισπανία, αλλά τώρα οι γιατροί στις ΗΠΑ βλέπουν πληθυσμιακούς θυλάκους με παιδιά που εμφανίζουν την εν λόγω διαταραχή, η οποία μπορεί να προσβάλει πολλαπλά όργανα, να βλάψει την καρδιακή λειτουργία και να εξασθενίσει τις καρδιακές αρτηρίες.



Οι ερευνητές εργάζονται πυρετωδώς για να κατανοήσουν το σπάνιο, απειλητικό για τη ζωή φλεγμονώδες σύνδρομο που εμφανίζεται σε παιδιά και σχετίζεται με την έκθεσή τους στον νέο κορονοϊό, συγκεντρώνοντας και συνδυάζοντας με ταχύ ρυθμό κλινικές δοκιμές και μητρώα ασθενών.



Ο αναδυόμενος κίνδυνος που αποτελεί το άγνωστο αυτό σύνδρομο - το οποίο μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε ημέρες, έως κι εβδομάδες, μετά τη νόσηση με COVID-19- αντικατοπτρίζει την εκπληκτική ποικιλία των τρόπων με τους οποίους αυτός ο εντελώς νέος κορονοϊός προσβάλλει και καταβάλλει τους ανθρώπινους ξενιστές του.



Σημειώνεται πως τουλάχιστον ένα παιδί στη Βρετανία έχει υποκύψει από το σύνδρομο. Μέχρι στιγμής, κανένα παιδί δεν θεωρείται πως έχει καταλήξει στις Ηνωμένες Πολιτείες, «όμως αυτό ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να αλλάξει», δηλώνει ο Δρ Σον Ο' Λιρι, ειδικός στις παιδιατρικές λοιμώδεις νόσους στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Κολοράντο, ο οποίος συμμετέχει στην επιτροπή της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής για τις λοιμώδεις νόσους.



Ο O'Λίρι δήλωσε πως ξεκινούν προσπάθειες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διαταραχή, που ονομάζεται «Παιδιατρικό σύνδρομο πολυ-συστημικής φλεγμονής δυνητικώς σχετιζόμενο με το COVID-19 (Pediatric Multi-System Inflammatory Syndrome Potentially Associated with COVID-19)». «Κάθε ακαδημαϊκό κέντρο που γνωρίζω αναζητεί τέτοια κρούσματα και προσπαθεί να τα ιχνηλατήσει συστηματικά», πρόσθεσε.



Χθες, η Υπηρεσία Υγείας της Νέας Υόρκης ανέφερε 64 τέτοια κρούσματα του νέου συνδρόμου από τις 5 Μαΐου και καλεί τα νοσοκομεία να διαβιβάσουν αμέσως τυχόν παρόμοιες περιπτώσεις. Ο ίδιος φορέας δεν ανέφερε πόσα παιδιά είχαν διαγνωσθεί θετικά για τον κορονοϊό, ωστόσο επισήμανε ότι πιστεύει πως το σύνδρομο δυνητικά σχετίζεται με την COVID-19.



Οι κρατικοί αξιωματούχοι δημόσιας υγείας ζητούν από τα νοσοκομεία να πραγματοποιούν διαγνώσεις με χρήση PCR ρινικού επιχρίσματος για την αναζήτηση ενεργών λοιμώξεων, καθώς και εξετάσεις αντισωμάτων, που θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν μία προηγούμενη έκθεση στον ιό, γνωστό ως SARS-CoV-2.



Ο Δρ Στίβεν Κέρνι, ειδικός στην εντατική παιδιατρική περίθαλψη στο Νοσοκομείο Παίδων του NewYork-Presbyterian / Columbia University, δήλωσε ότι 15 έως 20 παιδιά έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για την πάθηση αυτή στη ΜΕΘ. «Είναι ακόμα μια σπάνια κατάσταση. Όμως αυξάνεται», πρόσθεσε ο Κέρνι.



Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) ανακοίνωσαν πως συνεργάζονται με το Συμβούλιο Πολιτειακών Επιδημιολόγων και άλλους φορείς για τη συλλογή δεδομένων, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και τον καλύτερο προσδιορισμό του συνδρόμου, τονίζεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.



Απώτερος στόχος είναι να διατυπωθεί ένας σαφής ορισμός του συνδρόμου που θα επιτρέπει στα CDC να παρακολουθούν τα κρούσματα και να συμβουλεύουν τους γιατρούς για το πώς να φροντίζουν αυτούς τους ασθενείς.



Κι ενώ δεν έχουν διαγνωσθεί με νέο κορονοϊό όλα τα παιδιά που έχουν αναπτύξει την πάθηση αυτή, έχουν διαγνωσθεί αρκετά ώστε οι γιατροί πιστεύουν πως οι νόσοι συνδέονται. Για τα περισσότερα παιδιά, η νόσος COVID-19 έχει ήπια συμπτώματα, ενώ επίσης τα παιδιά θεωρείται πως είναι πολύ λιγότερο πιθανό να νοσηλευτούν με COVID-19 απ' ό, τι οι ενήλικες, σύμφωνα με τα CDC.



Το σύνδρομο θεωρήθηκε αρχικά ότι συνδέεται με τη νόσο Kawasaki, η οποία σε σοβαρές περιπτώσεις προκαλεί φλεγμονή των καρδιακών αρτηριών. «Τα παιδιά που εξετάζουμε είναι πιο άρρωστα από το τυπικό κρούσμα παιδιού με Kawasaki. Αυτό που μας ανησυχεί είναι κυρίως η ανάπτυξη ανευρύσματος στεφανιαίας αρτηρίας, η οποία μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή», τονίζει ο Κέρνι.Μια τηλεδιάσκεψη με ειδικούς που διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο η Boston Children προσέλκυσε περίπου 2.000 συμμετέχοντες. Οι ερευνητές επικεντρώνουν στις διαγνώσεις για να επιβεβαιώσουν τη σχέση με την COVID-19 και στη λήψη αίματος ή DNA για να μελετήσουν εάν ορισμένα παιδιά έχουν γενετική προδιάθεση να αναπτύξουν την πάθηση.



Οι καρδιολόγοι ανησυχούν σοβαρά για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του συνδρόμου, ειδικά στην περίπτωση που οι καρδιακές αρτηρίες εξασθενίσουν.



«Είναι μια πολύ τρομακτική ασθένεια», τονίζει ο Δρ Έρικ Τόπολ, καρδιολόγος και διευθυντής του Scripps Research Translational Institute στη Λα Χόγια της Καλιφόρνια κι επισημαίνει οκτώ περιπτώσεις που περιγράφονται χθες στην επιθεώρηση The Lancet, σε μία από τις οποίες το παιδί ανέπτυξε ανεύρυσμα και στην άλλη το παιδί πέθανε από εγκεφαλικό.



Από την ημέρα που η έρευνα των ιατρών του Evelina London Children's Hospital υποβλήθηκε προς δημοσίευση, πριν από μια εβδομάδα, η ίδια ομάδα ανέφερε ότι φροντίζει άλλα 20 παιδιά με την συγκεκριμένη πάθηση.