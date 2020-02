Μικροσκοπικά ρομπότ θα καθαρίζουν τα αιμοφόρα αγγεία μας

Η επιστημονική φαντασία γίνεται επιστημονική πραγματικότητα με αυτά τα μικροσκοπικά ρομποτάκια που τροφοδοτούνται με ηχητικά κύματα και κινούνται με τη βοήθεια μαγνητικών πεδίων, ώστε να καθαρίζουν τα αιμοφόρα αγγεία από θρόμβους.



Αυτό υπόσχεται τουλάχιστον μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences», με ένα πρωτότυπο μοντέλο που φυλακίζει μια φυσαλίδα αέρα στο εσωτερικό του.



Ηχητικά κύματα το στέλνουν κατόπιν κατευθείαν στο εμπόδιο που θέλει να καθαρίσει μέσα στο αγγείο, κινούμενο μάλιστα με ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από κάθε άλλη τέτοια ιδέα (1 χιλιοστό το δευτερόλεπτο).



Με τεχνικές τρισδιάστατης μικροεκτύπωσης, το ρομποτάκι πλοηγείται με αποφασιστικότητα μέσα στα λεπτά τοιχώματα του αγγείου, εφαρμόζοντας εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, μιας και διαθέτει επίστρωση από νικέλιο.



Η ιδέα υπόσχεται πράγματι πολλά αυτή τη φορά, απέχουμε ακόμα ωστόσο από την εμπορική εκμετάλλευσή της…