Παιδική υπέρταση: Ο παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο

Η έκθεση του οργανσιμού σε χημικούς παράγοντες και μετεωρολογικές συνθήκες τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και κατά την παιδική ηλικία, επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση των παιδιώντων παιδιών, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η συγκεκριμένη μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Journal of the American College of Cardiology» είναι η πρώτη που αντί να εξετάσει ξεχωριστά το πώς ο κάθε παράγοντας επιδρά στην αρτηριακή πίεση, χρησιμοποίησε μια πιο ολιστική προσέγγιση, αναλύοντας το πώς ή έκθεση σε περισσότερους από 200 περιβαλλοντικούς παράγοντες επηρεάζει την αρτηριακή πίεση.

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ