Τι μπορεί να συμβεί στην υγεία σας αν δεν κοιμάστε αρκετά

Mελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of the American College of Cardiology, δείχνει πως τα άτομα που κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες ανά ημέρα, πιθανόν ναέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, συγκριτικά με όσους κοιμούνται 7-8 ώρες. Επιπλέον, φαίνεται ότι ο κακής ποιότητας ύπνος συνδέεται με υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης αθηροσκλήρωσης.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 3.974 ενήλικες, ηλικίας 46 ετών κατά μέσο όρο, στους οποίους δόθηκε μια συσκευή για τη συνεχή καταγραφή της σωματικής δραστηριότητας και του ύπνου. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με το αν κοιμούνταν συνολικά κάτω από 6 ώρες, 6-7 ώρες, 7-8 ώρες ή πάνω από 8 ώρες. Στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε υπερηχογράφημα καρδιάς και αξονική τομογραφία, για την αξιολόγηση δεικτών καρδιαγγειακού κινδύνου.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν πως οι εθελοντές που κοιμούνταν λιγότερο από 6 ώρες ανά ημέρα, είχαν 27% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης αθηροσκλήρωσης, συγκριτικά με εκείνους που κοιμούνταν 7-8 ώρες. Αντίστοιχα, η κακή ποιότητα ύπνου βρέθηκε να συνδέεται με 34% υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης αθηροσκλήρωσης. Από την άλλη, και ο ύπνος για περισσότερες από 8 ώρες φάνηκε να είναι επιβαρυντικός.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα παραπάνω ευρήματα έρχονται να προστεθούν στο μεγάλο αριθμό μελετών που τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει τις αρνητικές επιπτώσεις της έλλειψης ύπνου για την υγεία. Κλείνοντας, προβλέπουν ότι σύντομα, ο ύπνος θα τοποθετηθεί σε ανάλογη θέση με τις διατροφικές συνήθειες και την άσκηση, ως βασικός παράγοντας για τη διατήρηση της υγείας.

Πηγή: neadiatrofis.gr