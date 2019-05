Αυτός είναι ο τέλειος συνδυασμός για δυνατή μνήμη χωρίς φάρμακα

Ο συνδυασμός της ήπιας σωματικής άσκησης με ένα αντιοξειδωτικό διατροφικό συμπλήρωμα θα μπορούσε να είναι ευεργετικός για τη γνωστική λειτουργία, επιβραδύνοντας τη φθορά που επέρχεται από τη νόσο Αλτσχάιμερ αλλά και από τη γήρανση. Αυτό αναφέρουν τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη από διεθνή επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ερευνητές ινστιτούτων της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Η λεπτίνη στον ιππόκαμπο μεσολαβεί ώστε ο εγκέφαλος να ‘εκμεταλλευτεί’ τα πλεονεκτήματα της ήπιας άσκησης με τη βοήθεια ενός αντιοξειδωτικού στη νευρογένεση και τη μνήμη» δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας Δρ. Jang Soo Yook και οι συνεργάτες του. Μετά από μία σειρά πειραμάτων κατάφεραν να αποσαφηνίσουν τον ρόλο της λεπτίνης στη γνωστική λειτουργία. Η λεπτίνη είναι μία ορμόνη η οποία παράγεται στον λιπώδη ιστό και στον ιππόκαμπο, το κέντρο της μνήμης και της χωρικής μάθησης του εγκεφάλου.

Η σχέση μεταξύ της άσκησης και της βελτίωσης της γνωστικής λειτουργίας είναι ήδη γνωστή και αποδεδειγμένη. Ομοίως και αυτή των διατροφικών συμπληρωμάτων. Για παράδειγμα το δοκοσαεξανοϊκό οξύ (DHA) έχει επίσης δείξει υποσχόμενα αποτελέσματα στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας καθώς επίσης και στην επιβράδυνση της γνωστικής φθοράς.

Η επίδραση τόσο της άσκησης όσο και ορισμένων αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων στην πλαστικότητα και τη γνωστική λειτουργία στον ιππόκαμπο του εγκεφάλου δεν έχει διερευνηθεί πλήρως μέχρι τώρα. Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι η λεπτίνη (LEP) είναι ένας υποσχόμενος θεραπευτικός στόχος για νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως η νόσος Αλτσχάιμερ.

Ο Δρ. Yook και οι συνεργάτες του αποπειράθηκαν να απαντήσουν στο αν η ήπια άσκηση σε συνδυασμό με το αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα ασταξανθίνη (ΑΧ) μπορούσαν να ωφελήσουν τη γνωστική λειτουργία και τη νευρωνική πλαστικότητα και αν οι δύο παρεμβάσεις μαζί, θα μπορούσαν να έχουν συνεργιστική δράση πέρα από τα αποτελέσματα της κάθε θεραπείας ξεχωριστά. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι «η επίδραση της ήπιας άσκησης στην νευρογένεση του ιππόκαμπου, θα μπορούσε να βελτιωθεί περισσότερο με την πρόσληψη ασταξανθίνης και με την παρέμβαση ενός νευροτροφικού παράγοντα όπως η λεπτίνη του ιππόκαμπου».

Για να ελέγξουν αυτή την υπόθεση, διενήργησαν μία σειρά από πειράματα σε πειραματόζωα αλλά και με τη χρήση ανθρώπινων εγκεφαλικών κυττάρων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η δράση στα πειραματόζωα είναι ήδη αρκετά υποσχόμενη. Το γεγονός μάλιστα πως το μόνο που χρειάζεται είναι ήπια άσκηση και το οικονομικό διατροφικό συμπλήρωμα της ασταξανθίνης καθιστά τον συνδυασμό προσιτό και υποσχόμενο.

Οι συγγραφείς της έρευνας κλείνουν λέγοντας πως «τα ευρήματά μας προωθούν την ιδέα ότι η ήπια άσκηση σε συνδυασμό με ένα διατροφικό αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα όπως η ασταξανθίνη, το οποίο διεγείρει την ενδογενή λεπτίνη του ιπποκάμπου, μπορεί να είναι μια αποτελεσματική μη φαρμακολογική στρατηγική για την πρόληψη ή τη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας και της υγείας του εγκεφάλου και για την επιβράδυνση της γνωστικής φθοράς. Η στρατηγική αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων».

Πηγή: ygeiamou.gr