Γίνεται να κολλήσετε HIV, έρπη ή άλλο ΣΜΝ από το στοματικό σεξ;

Το 85% των γυναικών δέχεται στοματικό σεξ, σύμφωνα με μια εθνική μελέτη που δημοσιεύθηκε το καλοκαίρι του 2018 στις ΗΠΑ. Αυτός είναι και ο αριθμός των αντρών που λαμβάνουν στοματικό σεξ. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, είναι αυτονόητο ότι η στοματική ευχαρίστηση είναι ένα βασικό μέρος του σεξουαλικού... ρεπερτορίου των περισσότερων ζευγαριών.

Ωστόσο, παρόλο που το στοματικό σεξ είναι τόσο διαδεδομένο, δεν υπάρχουν πολλές σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία, ανάλογα με το αν είστε το άτομο που το δέχεται, ή το προσφέρει. Οι οδηγίες για ασφαλές σεξ τείνουν να επικεντρώνονται στην κολπική και πρωκτική επαφή.

Αυτό μας έκανε να αναρωτηθούμε: Η λήψη του στοματικού σεξ θέτει σε κίνδυνο την υγεία του κόλπου σας;

“Το στοματικό σεξ δεν είναι απαραίτητα κακό για τον κόλπο σας”, λέει η δρ. Alyssa Dweck, γυναικολόγος στη Νέα Υόρκη και συν-συγγραφέας του βιβλίου “Complete A to Z for Your V”. “Υπάρχει ένα φυσικό περιβάλλον βακτηρίων στο στόμα και ένα φυσικό περιβάλλον βακτηρίων στον κόλπο και για ανθρώπους με φυσιολογικό, υγιές ανοσοποιητικό σύστημα, δεν υπάρχει πρόβλημα”, δήλωσε η ίδια στην έγκυρη ιστοσελίδα health.com.

Αν και το σάλιο του συντρόφου σας είναι συνήθως ασφαλές, το στόμα, τα χείλη και ο λαιμός του μπορεί να μην είναι. Αν έχει κρυολόγημα, ή αν αισθάνεται ότι τον “τριγυρίζει” ένα τέτοιο, και τα χείλη του έρχονται σε επαφή με το δέρμα πάνω και γύρω από τον κόλπο σας, τότε μπορεί να το μεταφέρει σε εσάς.

Επίσης, ο στοματικός έρπης μπορεί να μεταδοθεί με το στοματικό σεξ και να μετατραπεί σε έρπητα των γεννητικών οργάνων για εσάς. “Πολλοί άντρες δεν σκέφτονται το γεγονός ότι αν έχουν ένα από αυτά (σ.σ. κρυολόγημα ή έρπη) και στη συνέχεια κάνουν στοματικό σεξ σε μια γυναίκα, μπορεί εκείνη να αναπτύξει μια λοίμωξη από έρπητα των γεννητικών οργάνων”, εξηγεί η δρ. Dweck.

Γονόρροια, χλαμύδια και HIV

Ο έρπης δεν είναι το μόνο Σεξουαλικά Μεταδιδόμενο Νόσημα (ΣΜΝ) που μπορεί να κολλήσει μια γυναίκα, όντας η... αποδέκτης του στοματικού σεξ. Η γονόρροια και τα χλαμύδια μπορούν να μεταδοθούν εάν ο σύντροφός σας είναι μολυσμένος με οποιοδήποτε από αυτά τα βακτηριακά ΣΜΝ στον λαιμό του. Ο HIV είναι μια άλλη απειλή. Σε περίπτωση που ένας HIV-θετικός άντρας σας κάνει στοματικό σεξ, τα ιικά σωματίδια θα μπορούσαν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματός σας μέσω κάποια μικροσκοπικής εκδοράς, ή πληγής στον κόλπο σας και να περάσουν τον ιό HIV σε σας, λέει ο δρ. Dweck.

Κονδυλώματα και καρκίνος τους τραχήλου της μήτρας

Έπειτα, υπάρχει ο κίνδυνος να κολλήσετε τον ιό HPV, δηλαδή τον ιό των ανθρπίνων θηλωμάτων (κονδυλώματα). Αν και η πιθανότητα μετάδοσής του από το στοματικό σεξ δεν είναι γνωστή, σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών, μερικές μελέτες δείχνουν ότι αυτό είναι κάτι πιθανό να συμβεί. Εάν ο σύντροφός σας έχει HPV στον λαιμό του και φέρει έναν από τους ιικούς τύπους που συνδέονται με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, μπορεί να περάσει τον ιό σε εσάς και να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Την ίδια στιγμή, ακόμα και ο/η δέκτης του στοματικού σεξ μπορεί επίσης να καταλήξει να μεταδώσει ένα ΣΜΝ, ή άλλη μόλυνση στον/στην σύντροφό του. “Από την άλλη πλευρά, έστω ότι μια γυναίκα έχει περίοδο και ο σύντροφός της της προσφέρει στοματικό σεξ όταν εκεί υπάρχει αίμα... Δεν είναι μια καλή ιδέα γιατί και πάλι, μια μόλυνση θα μπορούσε να μεταδοθεί μέσω αίματος ή επαφής με σωματικά υγρά”, λέει η δρ. Dweck.

Συμβουλές προς όλους

Εάν το στοματικό σεξ είναι κάτι που απολαμβάνετε, δεν μπορείτε ποτέ να είστε αρκετά προσεκτικοί. “Συνήθως προτείνουμε καθολικές προφυλάξεις για στοματικό σεξ και σεξ με διείσδυση (...) Αν δεν γνωρίζετε αν ο/η συντρόφός σας έχει ΣΜΝ, επιμείνετε στην χρήση προφυλακτικού κατά τη διάρκεια της συνουσίας. Κατά τη διάρκεια του στοματικού σεξ, καλύψτε τον κόλπο σας με οδοντικό φράγμα -ένα λεπτό κομμάτι λατέξ τοποθετημένο πάνω από το αιδοίο. Με αυτό τον τρόπο, η γλώσσα και το στόμα του/της συντρόφου σας δεν μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με τον κολπικό σας χώρο.

Οι άνθρωποι συνήθως με κοιτούν λες και έχω ...τρία κεφάλια όταν το λέω αυτό, αλλά κάτι σαν το οδοντικό φράγμα παρέχει ένα πολύ λεπτό αλλά ασφαλές εμπόδιο μεταξύ της στοματικής και της κολπικής κοιλότητας”, εξηγεί η δρ. Dweck.

Δεν είναι και τόσο... σέξι, το καταλαβαίνουμε. Αλλά καλύτερα να είστε σίγουροι, παρά να το μετανιώσετε, σωστά;

