Πασίγνωστες βρεφικές τροφές προκάλεσαν σαλμονέλα σε μωρά

Η γαλλική εταιρεία-κολοσσός στον τομέα των βρεφικών τροφών, Lactalis, ανακάλεσε μια μάρκα βρεφικής φόρμουλας που κατασκευάστηκε στο ίδιο ισπανικό εργοστάσιο, το οποίο συνδέθηκε πρόσφατα με έξαρση κρουσμάτων σαλμονέλας στη Γαλλία.

Η Lactalis ανακάλεσε 16.300 κουτιά του γάλακτος Picot AR, που πωλούνται αποκλειστικά στα φαρμακεία από τις 29 Νοεμβρίου του 2018, για πιθανή σύνδεση με σαλμονέλα.

Τέσσερα βρέφη ασθένησαν από σαλμονέλα (συγκεκριμένα από το βακτήριο Salmonella Poona) μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου 2018 με τις αναλύσεις των γιατρών να συνδέουν τα περιστατικά αυτά με προϊόντα της Modilac, τα οποία διατέθηκαν στο εμπόριο από την Sodilac, θυγατρική της Savencia SA. Τρία άλλα περισατικά μόλυνσης βρεφών από σαλμονέλα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η Lactalis Nutrition Santé (όπως είναι η πλήρης ονομασία της) ανακοίνωσε ότι η βρεφική φόρμουλα γάλακτος Picot AR κατασκευάζεται από εξωτερικό προμηθευτή στον ίδιο ισπανικό χώρο παραγωγής, όπου διαπιστώθηκε η πηγή της σαλμονέλας. Άλλα είδη του ίδιου γάλακτος (Picot) που κατασκευάζονται σε διαφορετικούς τόπους παραγωγής δεν επηρεάζονται.

Η ανάκληση είναι προληπτική και δεν έχει αναφερθεί καμία προειδοποίηση για την υγεία με όλους τους ελέγχους να έχουν δείξει μέχρι στιγμής ότι η Lactalis τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες. Η Lactalis ανακοίνωσε ότι ενήργησε χωρίς να περιμένει τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν στο ισπανικό εργοστάσιο του προμηθευτή.

Οι παρτίδες από βρεφικές τροφές που ανακλήθηκαν

Εκτός από το βρεφικό γάλα Picot AR της Lactalis, έχουν κοινοποιηθεί και όλες οι παρτίδες προϊόντων της Modilac, οι οποίες ανακλήθηκαν πιο πριν για τον ίδιο λόγο: επειδή προκάλεσαν μόλυνση με σαλμονέλα σε βρέφη.

Αυτές οι παρτίδες είναι:

MODILAC EXPERT RICE 1 st age

MODILAC EXPERT RICE AR 1st age

MODILAC EXPERT RICE AR 2nd AGE

MODILAC EXPERT RICE 2nd AGE

MODILAC EXPERT RICE GROWTH

MODILAC EXPERT PREMA

PREMODILAC EXPERT

MODILAC EXPERT SL

MODILAC EXPERT HA

MODILAC EXPERT TRANSIT +

MODILAC EXPERT AR 1st AGE

MODILAC EXPERT AR 2 nd AGE

MODILAC – MY FIRST DESSERT WITHOUT MILK COCOA

MODILAC – MY FIRST DESSERT WITHOUT MILK CARAMEL

MODILAC – MY FIRST DESSERT WITHOUT MILK VANILLA

MODILAC – MY FIRST DESSERT WITHOUT BANANA MILK

MODILAC 1 st AGE

MODILAC 2 nd AGE

Εντείνονται οι έλεγχοι

Η γαλλική Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Ανταγωνισμού, Καταναλωτών και Ελέγχου της Απάτης (DGCCRF) ανακοίνωσε ότι επαληθεύει την αποτελεσματικότητα των μέτρων ανάκλησης και ενημερώνει αναλόγως τους Ευρωπαίους και ξένους ομολόγους της μέσω του δικτύου RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

Η DGCCRF συνεχίζει την έρευνα επί του θέματος σε συνεργασία με τις ισπανικές αρχές που συνεχίζουν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό όλων των προϊόντων που παράγονται στο συγκεκριμένο εργοστάσιο.

Η Santé Publique France και το γαλλικό Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τη Σαλμονέλα στο Ινστιτούτο Παστέρ (Institut Pasteur) έχουν ενισχύσει τους ελέγχους τους για περιστατικά μόλυνσης από σαλμονέλα σε βρέφη.

Προηγούμενες περιπτώσεις βρεφικών τροφών που συνδέθηκαν με μόλυνση από σαλμονέλα

Προηγούμενες εστίες σαλμονέλας από το ίδιο βακτήριο (Salmonella Poona) αφορούσαν 289 περιστατικά που συνδέονταν με γάλα σε σκόνη στην Ισπανία το 2010 και το 2011, 907 λοιμώξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες από αγγουράκια Μεξικού το 2015 και σαλμονέλα από πεπόνια στις ίδιες δύο χώρες την περίοδο από το 2000 έως το 2002.

Βρεφική φόρμουλα Lactalis συνδέθηκε με εστία σαλμονέλας (από το βακτήριο Salmonella Agona) το 2017, που προκάλεσε μόλυνση σε 38 μωρά στη Γαλλία, δύο στην Ισπανία και ένα στην ΕΛΛΑΔΑ.

Η εν λόγω φόρμουλα διανεμήθηκε σε περισσότερες από 80 χώρες. Η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να επανεκκινήσει τις πωλήσεις βρεφικής φόρμουλας από το εμπλεκόμενο εργοστάσιο στην Craon τον περασμένο Σεπτέμβριο, σχεδόν εννέα μήνες μετά την αναστολή της λειτουργίας του.

Εκτιμάται ότι καταγράφονται περίπου 10.000 στελέχη σαλμονέλας κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένων περίπου 400 έως 600 από βρέφη ηλικίας μικρότερης του ενός έτους. Από το 2016 έως το 2018, εντοπίζονται 50 στελέχη σαλμονέλας (του βακτηρίου Salmonella Poona) κάθε χρόνο.





