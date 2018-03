Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down: Τα πιο συχνά σχόλια που ακούει μια μαμά

Η 21η Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down, όπως ορίστηκε από τον ΟΗΕ, για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας για τα άτομα με το σύνδρομο Down.



Σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, τα άτομα με σύνδρομο Down, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το στίγμα και τις διακρίσεις καθώς και νομικά, οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνία.



Οι διακρίσεις μπορεί να είναι η καταναγκαστική στείρωση, η κοινωνική απομόνωση και περιθωριοποίηση, η φτώχεια και η έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην εργασία.



Τα μωρά με σύνδρομο Down γεννιούνται με 47 χρωμοσώματα αντί για 46 και η σοβαρότητα των συμπτωμάτων τους ποικίλει. Υπάρχουν όμως μερικά κοινά φυσικά σημάδια που συνοδεύουν τα παιδιά με το σύνδρομο, τα οποία συχνά αποτελούν την αρχή για μια αγενή συμπεριφορά αλλά και για κακεντρεχή σχόλια που οδηγούν στον υποβιβασμό των παιδιών και κατ΄επέκταση των γονιών τους.



Το blog The Stir ζήτησε από τους γονείς των παιδιών με το σύνδρομο να μοιραστούν μερικά από τα σχόλια που ακούν συχνότερα για τα παιδιά τους.

«Μοιάζει τόσο φυσιολογικό»



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ σε σντίθεση με τι;

«Λυπάμαι τόσο πολύ»



Για ποιον λυπούνται, φωτά η Jennifer Lister, μητέρα της μικρής Riley, η οποία αναφέρεται στην κατάσταση της κόρης της σαν το " σύνδρομο που σε ανεβάζω" επειδή δεν έχουν την ευτυχία να έχουν ένα παιδάκι που έχει ένα ανεβασμένο σύνδρομο;

«Τι πρόβλημα υπάρχει με το πρόσωπό της;»



Κανένα πρόβλημα, έτσι γεννήθηκε.

«Δεν μοιάζει καν με παιδί που έχει το σύνδρομο»



Τα παιδιά με σύνδρομο Down δεν είναι πανομοιότυπη αντιγραφή το ένα με το άλλο.

«Δεν ζουν πάρα πολύ, έτσι δεν είναι;»



Στην πραγματικότητα, η φαρμακευτική αγωγή και η επιστήμη έχουν κάνει τεράστια άλματα προόδου. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας," αν και αρκετά παιδιά έχουν σωματικούς και πνευματικούς προορισμούς, μπορούν να ζουν ανεξάρτητα και να έχουν παραγωγική ζωή κατά την ενηλικίωσή τους.

«Τι θα της συμβεί όταν εσείς δεν θα είστε στη ζωή;»

«Σιχαίνομαι να ακούω να μου λένε τι πιστεύουν πως θα μπορεί και τι δεν θα μπορεί να κάνει στο μέλλον το μωρό μου, ενώ ακόμα δεν είναι ΕΝΟΣ έτους».

« Θα κάνετε στείρωση στο γιο σας; »…



Ώστε να μην κάνει και ο ίδιος παιδιά όταν μεγαλώσει.



Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος