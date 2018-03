Ποιες τροφές εκτοξεύουν την αντοχή μας στο σeξ

Κατά καιρούς έχουν γραφτεί πολλά για το πώς επηρεάζει η ψυχολογία, η τακτική σωματική άσκηση ή ακόμα και η υγιεινή διατροφή, τη σεξουαλική αντοχή των αντρών.



Πάντως καρδιολόγοι και ψυχολόγοι και sex experts συμφωνούν: Η σωστή διατροφή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.



Στην ουσία, ότι είναι καλό για την καρδιά είναι καλό και για το σεξ όπως υποστηρίζει ο Steven Lamm μέλος της Ιατρικής Σχολής Ιατρικής της Νέας Υόρκης και συγγραφέας του βιβλίου The Hardness Factor: How to Achieve Your Best Health and Sexual Fitness at Any Age

Οι τροφές που θα βελτιώσουν τη σεξουαλική μας ζωή και θα εκτοξεύσουν τη λίμπιντο μας στα ύψη.



Σπανάκι και άλλα πράσινα λαχανικά

Το σπανάκι είναι μια ισχυρή πηγή μαγνησίου, η οποία βοηθάει στη καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, σύμφωνα με Ιάπωνες ερευνητές. Και η καλύτερη ροή αίματος στα γεννητικά όργανα δημιουργεί μεγαλύτερη διέγερση τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Το σπανάκι αλλά και τα υπόλοιπα φυλλώδη πράσινα λαχανικά όπως το μπρόκολο, το λάχανο ή το μαρούλι , είναι επίσης καλές πηγές του αγαπημένου μας φυλλικού οξέος.



Βατόμουρα

Τα βατόμουρα θεωρείται «σούπερ σεξουαλική» τροφή για τους άνδρες, επειδή είναι πλούσια σε χημικές ενώσεις που βοηθούν στην χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων και βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος. Επιπλέον, περιέχουν ίνες, που βοηθούν στην αποβολή της περιττής χοληστερόλης από τον οργανισμό, προτού αυτή προλάβει να προσκολληθεί στις αρτηρίες. Η μείωση της χοληστερόλης και η ταυτόχρονα καλύτερη ροή του αίματος προς το πέος κατά τη σεξουαλική επαφή, οδηγούν σε πιο σταθερές και πιο μεγαλύτερης διάρκειας στύσεις.



Αβγά

Τα αβγά είναι πλούσια σε βιταμίνες Β6 και Β5, οι οποίες συμβάλλουν στην ισορροπία των ορμονών και διευκολύνουν το άγχος παράγοντες σημαντικοί για μια υγιή λίμπιντο.



Σύκα

Τα σύκα είναι πλούσια σε αμινοξέα (οι δομικές μονάδες για όλες τις ορμόνες), τα οποία μπορούν να αυξήσουν τη σεξουαλική αντοχή. Μια ανεπάρκεια σε αμινοξέα μπορεί να προκαλέσει μειωμένη σεξουαλική αντοχή ή/και μειωμένη επιθυμία για σεξ.



Στρείδια

Τα ωμά στρείδια περιέχουν μεγάλη ποσότητα ψευδαργύρου, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την τεστοστερόνη, την ποιότητα του σπέρματος αλλά και τη ποσότητα σπέρματος που παράγει ο οργανισμός. Η παραγωγή τεστοστερόνης επηρεάζει την σεξουαλική επιθυμία και την σεξουαλική αντοχή στους άνδρες. Επιπλέον, τα ωμά στρείδια περιέχουν ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη δημιουργεί ένα αίσθημα της ευτυχίας, η οποία μπορεί να αυξήσει την επιθυμία του άντρα να... παρατείνει τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής. Μια ανεπάρκεια σε ψευδάργυρο μπορεί να προκαλέσει σεξουαλική δυσλειτουργία, ανικανότητα και σεξουαλικά προβλήματα απόδοσης σε ορισμένους άνδρες.



Ξηροί καρποί

Οι ξηροί καρποί και κυρίως τα φιστίκια είναι μια πλούσια φυσική πηγή του αμινοξέος L-αργινίνη, η οποία είναι απαραίτητη για την αύξηση της σεξουαλικής αντοχής στους άνδρες, σύμφωνα με τον δρ Nicholas Perricone. Η L-αργινίνη χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία στο πέος ευνοώντας την αυξημένη ροή του αίματος στην περιοχή και την αύξηση της σεξουαλικής αντοχής κατά τη διάρκεια του σεξ.



Σκόρδο

Το σκόρδο περιέχει αλλικίνη (allicin), μια χημική ένωση που θεωρείται ότι αυξάνει τη ροή του αίματος στα γεννητικά όργανα. Η αυξημένη ροή του αίματος βοηθάει στη στύση, αυξάνοντας έτσι τη σεξουαλική αντοχή κατά τη διάρκεια του σεξ.



Μπανάνες

Οι μπανάνες μπορούν να αυξήσουν τη σεξουαλική αντοχή αυξάνοντας το επίπεδο ενέργειας του άντρα κατά τη διάρκεια του σεξ. Οι μπανάνες περιέχουν ένα ένζυμο που ονομάζεται βρομελίνη, το οποίο βελτιώνει την ανδρική δύναμη, τη σεξουαλική αντοχή και αυξάνει την λίμπιντο. Είναι επίσης μια καλή πηγή βιταμινών του συμπλέγματος Β, οι οποίες αυξάνουν το επίπεδο ενέργειας του σώματος κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας.



Μαύρη σοκολάτα

Οι έρευνες μας λένε ότι η σοκολάτα είναι βοηθητική για τη σεξουαλική αντοχή των αντρών λόγω της περιεκτικότητας της σε φαινυλαιθυλαμίνη και αλκαλοειδή. Η φαινυλαιθυλαμίνη είναι μια χημική ουσία που προάγει τα καλά συναισθήματα κατά τη διάρκεια του σεξ, ενώ η επίδραση “τύπου καφεΐνης” που έχουν τα αλκαλοειδή, αυξάνουν την ενέργεια, βελτιώνοντας έτσι τη σεξουαλική αντοχή.



Τσάι

Η αντιοξειδωτική κατεχίνη που βρίσκεται στο τσάι προωθεί τη ροή του αίματος σε όλο το σώμα για σεξουαλική δύναμη και πνευματική δύναμη. βελτιώνει τη μνήμη, τη διάθεση και την εστίαση. Σύμφωνα με μελέτη του επιστημονικού περιοδικού Journal of Nutrition όσοι κατανάλωναν τρία με πέντε φλιτζάνια πράσινο τσάι την ημέρα για 12 εβδομάδες παρουσίασαν σχεδόν 5% μείωση στο σωματικό βάρος και μεγαλύτερη όρεξη για σεξ.



