Λευκές ραβδώσεις στο κοτόπουλο. Τι πρέπει να ξέρετε

Το αγαπάμε για την υφή, την ποικιλία συνταγών και την γνώριμη γεύση του. Το κοτόπουλο είναι ένα από πιο δημοφιλή ήδη κρέατος σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, πολλοί επιλέγουν να τρώνε μόνο κοτόπουλο και καθόλου κόκκινο κρέας, επειδή πιστεύουν, ότι είναι πιο υγιεινό.



Αλλά η αλήθεια με το κοτόπουλο είναι κάπως διαφορετική. Ως αποτέλεσμα των διαρκώς μεταβαλλόμενων πρακτικών στην πτηνοτροφία, αποδεικνύεται ότι το κοτόπουλο δεν είναι πλέον τόσο καλό για την υγεία μας, όσο ήταν κάποτε.



Ένα νέο βίντεο από την Compassion in World Farming έχει κυκλοφορήσει, με στόχο να εκπαιδεύσει το κοινό σχετικά με τις “άσπρες ραβδώσεις” στην σάρκα του φρέσκου κοτόπουλου.



Τι είναι αυτές οι λευκές ρίγες στο κοτόπουλο



Έχει παρατηρηθεί, ότι ολοένα και περισσότερα στήθη κοτόπουλου έχουν τώρα τελευταία αυτές τις λευκές ραβδώσεις. Πρόκειται για λωρίδες λίπους που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα των μεθόδων διατροφής στην σύγχρονη πτηνοτροφία μεγάλης κλίμακας. Αυτή έχει μοναδικό στόχο την μεγιστοποίηση της παραγωγής σε όγκο και την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για να φτάσει ένα κοτόπουλο σε “ηλικία σφαγής”.



Το πραγματικά άπαχο στήθος από κοτόπουλο δεν έχει καθόλου λευκές ραβδώσεις, αλλά αρκεί να ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά την επόμενη φορά που θα πάτε στο σούπερ μάρκετ για να δείτε πόσο συνηθισμένο είναι πλέον να πωλούνται στα ράφια κομμάτια κοτόπουλου με αυτές τις άσπρες ραβδώσεις.



Αυτό σημαίνει ότι το κοτόπουλο που τρώμε μπορεί να είναι πολύ πιο λιπαρό και λιγότερο θρεπτικό από το παρελθόν.



Εδώ βλέπετε σε σειρά τρία διαφορετικά κομμάτια από στήθος κοτόπουλου. Το (Α) είναι το πιο καθαρό από λίπος, το (Β) έχει κάποιες λευκές ραβδώσεις, ενώ το (C) έχει πολλές λευκές ραβδώσεις



Τι έδειξαν έρευνες επάνω στο εν λόγω θέμα



Μια μελέτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας και Τέξας A&M κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “η σοβαρότητα των λευκών ραβδώσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια”, και αναφέρει ότι εντοπίστηκε στο 96% των 285 πουλερικών που εξέτασαν.



Επιπλέον, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι λευκές ραβδώσεις στο κοτόπουλο “επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του κρέατος” και έχουν ως αποτέλεσμα το κοτόπουλο να είναι τελικά λιγότερο τρυφερό και να απορροφά τις μαρινάδες στο μαγείρεμα λιγότερο εύκολα.



Μια μελέτη του 2013 επίσης διαπίστωσε ότι το στήθος κοτόπουλου με λευκές ραβδώσεις μπορεί να περιέχει έως και 224% περισσότερο λίπος από το κανονικό.

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας



Αλλά σύμφωνα με την ερευνήτρια Jaclyn London, διευθύντρια Διατροφής στο αμερικανικό ινστιτούτο Good Housekeeping, δεν υπάρχει λόγος μεγάλης ανησυχίας: “Το κοτόπουλο, εφόσον δεν το μαγειρεύουμε πανέ ή/και σε βαθύ τηγάνισμα, είναι μια πολύ καλή πηγή άπαχης πρωτεΐνης, σιδήρου και βιταμίνης Β12”.



Και ένας εκπρόσωπος του αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Κοτόπουλου δήλωσε στο Buzzfeed, ότι οι λευκές ραβδώσεις στο κοτόπουλο επηρεάζουν μόνο ένα “μικρό ποσοστό κρέατος κοτόπουλου και δεν δημιουργεί ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων για τους ανθρώπους και η κατάσταση του ίδιου του κοτόπουλου δεν επηρεάζεται αρνητικά”.

iatropedia