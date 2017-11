Ποιο πασίγνωστο οικιακό προϊόν προκαλεί λευχαιμία και καρκίνο σε παιδιά

Τα παιδιά που εκτίθενται σε εντομοκτόνα σε εσωτερικούς χώρους είναι σχεδόν κατά 50% πιο πιθανό να αναπτύξουν λευχαιμία ή λέμφωμα Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of the American Academy of Pediatrics.

“Παρά το γεγονός ότι τα εντομοκτόνα και τα φυτοφάρμακα είναι απαραίτητα για την εξάλειψη των εντόμων και άλλων παρασίτων, οι τοξικές χημικές ουσίες που περιέχουν μπορεί να είναι επιβλαβείς ή ακόμα και θανατηφόρες για τα παιδιά”, είπαν οι ερευνητές σε σχετικό δελτίο Τύπου.

Και οι δύο ασθένειες είναι σπάνιες στα παιδιά, ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου παιδικής ηλικίας έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, αν και ολοένα περισσότερα παιδιά επιβιώνουν λόγω καλύτερης θεραπείας, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ.

“Η έκθεση σε εντομοκτόνα εσωτερικών χώρων -αλλά όχι εντομοκτόνα για εξωτερικούς χώρους- κατά την παιδική ηλικία βρέθηκε ότι σχετίζεται σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο καρκίνων της παιδικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένης της λευχαιμίας και του λεμφώματος, αλλά όχι και για όγκους του εγκεφάλου παιδικής ηλικίας”, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι ερευνητές.

Για τις ανάγκες της μελέτης τους, οι επιστήμονες αξιολόγησαν τα δεδομένα από 16 προηγούμενες μελέτες σχετικά με την πιθανή συσχέτιση του καρκίνου παιδικής ηλικίας και των εντομοκτόνων, βρίσκοντας ότι η έκθεση των παιδιών στα χημικά αυξάνει τις πιθανότητες για λευχαιμία κατά 47% και την πιθανότητα ανάπτυξης λεμφώματος κατά 43%.

