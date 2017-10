Τέσσερις καθημερινές συνήθειες που μας ρίχνουν τη διάθεση

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ψυχολογία μας καθημερινά, όπως ο τρόπος που ξεκινάμε τη μέρα, το περπάτημα μας, η επικοινωνία και αρκετοί άλλοι.



Ωστόσο, αρκετές καθημερινές συνήθειες μπορεί να μας επηρεάσουν και να ρίξουν σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία μας. Δείτε παρακάτω τέσσερις από αυτές...



1. Φωτογραφίζουμε τα πάντα



Η φρενήρης χρήση του Instagram και των άλλων social media έχει απασχολήσει αρκετά τους ειδικούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Psychological Science, οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να φωτογραφίσουν τα πάντα πετυχαίνοντας την τέλεια φωτογραφία καταλήγουν να μην βιώνουν τη κατάσταση. Δεν ζουν στο εδώ και τώρα και συνεπώς δεν έχουν αναμνήσεις απ΄τις εμπειρίες τους. Στη μελέτη, οι συμμετέχοντες έκαναν μια βόλτα στο μουσείο, παρατηρώντας ορισμένα αντικείμενα και τραβώντας φωτογραφίες τους άλλους.



2. Η έλλειψη άσκησης



Όσο καθόμαστε τόσο πιο πολύ πέφτουμε και ψυχολογικά. Η άσκηση μας βοηθά να νιώσουμε ευεξία, ευτυχία και ψυχικά υγιείς. Οι ενδορφίνες, οι ορμόνες της ευτυχίας εκκρίνονται κατά τη διάρκεια της γυμναστικής. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην αυτοεκτίμησή μας αλλά και στην υγεία μας, ψυχική και σωματική.



3. Η έλλειψη ύπνου



Ο ύπνος είναι απαραίτητος για να ξεκουραστούμε και να χαλαρώσουμε. «Ο ύπνος επηρεάζει τα πάντα», λέει ο Diedra L. Clay, PsyD, πρόεδρος και αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος συμβουλευτικής και ψυχολογίας της υγείας του Πανεπιστημίου Bastyr, «τις συναισθηματικές και διανοητικές ικανότητες, καθώς και τη λειτουργία του σώματός μας.



4. Το περπάτημα με το κεφάλι κάτω και τους ώμους προς τα μέσα



Το πώς νιώθουμε μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο που περπατάμε, αλλά ισχύει και το αντίστροφο, όπως αναφέρει μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, όταν ζητήθηκε από τα άτομα να περπατήσουν με τους ώμους ριγμένους μπροστά, γέρνοντας προς τα εμπρός, και με ελάχιστες κινήσεις των χεριών, βίωσαν χειρότερες διαθέσεις από εκείνους που είχαν πιο ζωηρό βηματισμό. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες που περπάτησαν καμπουριαστά θυμήθηκαν περισσότερα αρνητικά παρά θετικά πράγματα. Πόσο καταθλιπτικό μπορεί να είναι αυτό. To περπάτημα και ο τρόπος που στεκόμαστε υποδηλώνει τόσο τη συναισθηματική μας κατάσταση αλλά μαρτυρά και την πίστη που έχουμε στον εαυτό μας. Συνεπώς, σηκώστε το κεφάλι ψηλά και ισιώστε την πλάτη σας. Θα νιώσετε αμέσως πιο δυνατοί και σίγουροι για τον εαυτό σας.

