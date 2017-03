Προσοχή! Γιατί να μην ανακατεύετε ενεργειακά ροφήματα με αλκοόλ

Οι άνθρωποι οι οποίοι αναμιγνύουν αλκοολούχα ποτά με ενεργειακά ροφήματα που περιέχουν μεγάλη ποσότητα καφεΐνης, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού, σύμφωνα με μια νέα καναδική επιστημονική έρευνα.

Αυτό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, οφείλεται στο ότι εξαιτίας της καφεΐνης οι άνθρωποι υποεκτιμούν πόσο αλκοόλ έχουν πιει και πόσο έχουν μεθύσει, με συνέπεια να κινδυνεύουν να τραυματισθούν από τροχαία, πτώσεις, καυγάδες κ.α. Ο κίνδυνος τραυματισμού είναι μεγαλύτερος σε σχέση με την κατανάλωση σκέτου αλκοόλ.

Οι ερευνητές του Κέντρου Ερευνών στους Εθισμούς του Πανεπιστημίου του Τορόντο, με επικεφαλής την Όντρα Ρέμερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Journal of Studies on Alcohol and Drugs", μελέτησαν (μετα-ανάλυση) 13 έρευνες πάνω στη σχέση ενεργειακών ροφημάτων και αλκοόλ, που έχουν γίνει μεταξύ 1981-2016.

«Οι διεγερτικές επιδράσεις της καφεΐνης καμουφλάρουν τη δράση του αλκοόλ. Συνήθως όταν κανείς πίνει αλκοόλ, νιώθει κούραση και πάει στο σπίτι του. Όμως όταν παράλληλα καταναλώνει και ενεργειακά ροφήματα, συνεχίζει να πίνει αλκοόλ για περισσότερη ώρα και τελικά είναι πιθανότερο να εμπλακεί σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές», δήλωσε η Ρέμερ.

Η χρήση των ενεργειακών ροφημάτων εμφανίζει ανοδική τάση διεθνώς. Ορισμένες φορές τα ποτά αυτά περιέχουν αλκοόλ εκ των προτέρων και άλλες τα αναμειγνύει μόνος του ο καταναλωτής με αλκοόλ.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι το θέμα της ανάμιξης ενεργειακών ροφημάτων και αλκοόλ δεν έχει μελετηθεί όσο πρέπει, γι' αυτό πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες έρευνες.