Προϊόντα με χαμηλά λιπαρά και λίγη ζάχαρη: Ποιες παγίδες κρύβουν

Ακόμη κι αν δεν κάνετε δίαιτα πιθανότατα προτιμάτε προϊόντα με την ένδειξη χαμηλά λιπαρά και χωρίς ζάχαρη προκειμένου να αποφύγετε την υπερβολική πρόσληψη θερμίδων ή ανθυγιεινών συστατικών. Ωστόσο, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, τέτοιου είδους ενδείξεις, οι οποίες λειτουργούν κατ’ εξοχήν ως «δόλωμα» για τους καταναλωτές, είναι συχνά παραπλανητικές.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν περισσότερες από 80 εκατομμύρια αγορές τροφίμων και ποτών που έγιναν από 40.000 νοικοκυριά στις ΗΠΑ. Ποσοστό 13% των τροφίμων και 35% των ποτών που αγοράστηκαν έφεραν ένδειξη για μειωμένη περιεκτικότητα σε κάποιο συστατικό. Η συχνότερη ένδειξη στα υπό μελέτη προϊόντα ήταν «με χαμηλά λιπαρά».

