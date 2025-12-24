Το σώμα δεν λέει ψέματα: 6 κινήσεις που αποκαλύπτουν τον ψεύτη

Το ψέμα είναι πιο συνηθισμένο απ’ όσο μας αρέσει να πιστεύουμε. Άλλοτε μικρό και «αθώο», άλλοτε μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο, μπορεί να τρυπώσει στη δουλειά, στις φιλίες ή στις σχέσεις μας. Το δύσκολο; Να το αναγνωρίσεις εγκαίρως. Κι αυτό γιατί, τις περισσότερες φορές, θέλουμε να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας.

Σύμφωνα με ειδικούς στη γλώσσα του σώματος, το σώμα συχνά λέει περισσότερα απ’ όσα θα ήθελε το στόμα. Η αναλύτρια συμπεριφοράς Lillian Glass, που έχει συνεργαστεί και με το FBI, επισημαίνει πως για να καταλάβεις αν κάποιος ψεύδεται, πρέπει πρώτα να γνωρίζεις πώς συμπεριφέρεται όταν λέει την αλήθεια. Από εκεί και πέρα, μικρές αλλαγές αρκούν για να σε βάλουν σε σκέψεις.

Ακολουθούν έξι χαρακτηριστικές κινήσεις που συχνά «προδίδουν» το ψέμα:

1. Ξαφνική αλλαγή στη στάση του κεφαλιού

Τη στιγμή μιας άμεσης ερώτησης, το κεφάλι μπορεί να γείρει, να τραβηχτεί πίσω ή να σκύψει. Ιδιαίτερη σημασία έχει όταν οι κινήσεις δεν συμφωνούν με τα λόγια – για παράδειγμα, ένα «ναι» με ταυτόχρονο αρνητικό κούνημα.

2. Επαναλαμβάνει λέξεις ή φράσεις

Η επανάληψη λειτουργεί σαν «αγορά χρόνου». Όποιος ψεύδεται προσπαθεί να οργανώσει τη σκέψη του και να ενισχύσει την πειστικότητά του, τόσο προς τον συνομιλητή όσο και προς τον εαυτό του.

3. Μπαίνει σε υπερβολικές λεπτομέρειες

Όταν μια ιστορία γεμίζει άσχετες πληροφορίες, συχνά δεν είναι τυχαίο. Οι πολλές λεπτομέρειες χρησιμοποιούνται για να φαίνεται κάτι πιο αληθοφανές και να αποφευχθούν οι ερωτήσεις.

4. Αγγίζει συχνά στόμα και πρόσωπο

Ένα άγγιγμα στα χείλη, ένα τρίψιμο στη μύτη ή ένα δάχτυλο κοντά στο στόμα είναι κινήσεις που συνδέονται με την προσπάθεια «φιλτραρίσματος» της αλήθειας. Με την εμπειρία, αυτές οι κινήσεις γίνονται πιο διακριτικές.

5. Δείχνει συνεχώς με το δάχτυλο

Η έντονη χειρονομία μπορεί να κρύβει άμυνα. Όταν κάποιος αισθάνεται ότι αμφισβητείται, προσπαθεί να μεταφέρει την ευθύνη αλλού και να απομακρύνει την προσοχή από τον εαυτό του.

6. Σε κοιτάζει επίμονα χωρίς συχνό ανοιγοκλείσιμο των ματιών

Σε αντίθεση με τη φυσική, χαλαρή οπτική επαφή, το επίμονο βλέμμα χωρίς blinking μπορεί να είναι προσπάθεια επιβολής και πειστικότητας. Παράδοξο, αλλά η υπερβολή εδώ λειτουργεί αντίστροφα.

Μικρή υπενθύμιση: Καμία ένδειξη από μόνη της δεν αποδεικνύει το ψέμα. Όταν όμως παρατηρείς πολλές από αυτές μαζί – και σε απόκλιση από τη συνηθισμένη συμπεριφορά ενός ανθρώπου – τότε αξίζει να κρατήσεις επιφυλάξεις.

