Αν νιώθεις κουρασμένος τα Χριστούγεννα, υπάρχει εξήγηση – Τι λένε οι ψυχολόγοι

Αν αυτές τις μέρες νιώθετε ότι κουράζεστε πριν καν ξεκινήσουν οι γιορτές, δεν είστε ούτε παράξενοι ούτε αντικοινωνικοί. Αντιθέτως, οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι η λεγόμενη κοινωνική κόπωση κάνει αισθητή την παρουσία της περισσότερο από ποτέ την περίοδο των Χριστουγέννων.

Οι συνεχείς προσκλήσεις, τα οικογενειακά τραπέζια, τα πάρτι, τα ταξίδια και η άτυπη «υποχρέωση» να είμαστε χαρούμενοι και διαθέσιμοι δημιουργούν μια πίεση που συχνά περνά απαρατήρητη. Το αποτέλεσμα; Συναισθηματική εξάντληση, εκνευρισμός και μια έντονη ανάγκη να απομονωθούμε.

Τι είναι η κοινωνική κόπωση

Η κοινωνική κόπωση δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάτε τους ανθρώπους γύρω σας. Πρόκειται για μια φυσιολογική αντίδραση του νευρικού συστήματος όταν εκτίθεται σε διαρκή κοινωνικά ερεθίσματα χωρίς επαρκή χρόνο αποφόρτισης.

Μπορεί να εκδηλωθεί με:

- έντονη ψυχική κούραση

- νευρικότητα ή ευερεθιστότητα

- δυσκολία συγκέντρωσης

- πονοκεφάλους, μυϊκή ένταση ή ένα γενικό αίσθημα «βαρύτητας»

Ακόμη και δραστηριότητες που υπό άλλες συνθήκες θα σας ευχαριστούσαν, αυτή την περίοδο μπορεί να μοιάζουν εξαντλητικές.

Γιατί κορυφώνεται τις γιορτές

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα Χριστούγεννα διαταράσσουν τη ρουτίνα. Ύπνος, διατροφή, ωράρια και προσωπικός χρόνος αλλάζουν απότομα. Παράλληλα, οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις και η συναισθηματική φόρτιση δημιουργούν ένα συνεχές «alert» στο σώμα.

Μάλιστα, πολλοί άνθρωποι νιώθουν την κόπωση πιο έντονα όταν επιτέλους χαλαρώσουν. Όσο είμαστε σε ρυθμούς δουλειάς και υποχρεώσεων, το σώμα λειτουργεί με αδρεναλίνη. Όταν αυτή πέσει, εμφανίζεται η εξάντληση – κάτι που εξηγεί και γιατί αρκετοί αρρωσταίνουν στις διακοπές.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

Αν και μπορεί να συμβεί σε όλους, πιο ευάλωτοι είναι:

- οι εσωστρεφείς

- οι γονείς και οι φροντιστές

- τα ιδιαίτερα ευαίσθητα άτομα

- όσοι νιώθουν υπεύθυνοι για τη «διατήρηση της καλής ατμόσφαιρας»

Ιδιαίτερα οι γυναίκες συχνά σηκώνουν μεγαλύτερο συναισθηματικό φορτίο, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάγκες, προσδοκίες και ρόλους.

Πώς να προστατεύσετε την ενέργειά σας

Δεν χρειάζεται να ακυρώσετε τα πάντα για να φροντίσετε τον εαυτό σας. Μερικές μικρές πρακτικές κάνουν μεγάλη διαφορά:

- Βάλτε όρια: Δεν χρειάζεται να είστε παντού.

- Δώστε χρόνο ανάμεσα στα ραντεβού για να αποφορτιστείτε.

- Απομονωθείτε για λίγα λεπτά: μια βόλτα, λίγες βαθιές αναπνοές ή ένα ήσυχο δωμάτιο αρκούν.

- Ακούστε το σώμα σας και επιτρέψτε του να ξεκουραστεί.

- Πείτε “όχι” χωρίς ενοχές όταν το χρειάζεστε.

Οι γιορτές δεν είναι διαγωνισμός αντοχής. Είναι μια περίοδος που υποτίθεται πως μας φέρνει πιο κοντά – και αυτό περιλαμβάνει και το να είμαστε πιο κοντά στις δικές μας ανάγκες.

Αν φέτος νιώθετε κουρασμένοι, ίσως το μήνυμα δεν είναι να πιεστείτε περισσότερο, αλλά να επιβραδύνετε. Και αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι απόλυτα εντάξει.

