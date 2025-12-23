Δέχεσαι Κλήσεις από περίεργους διεθνείς αριθμούς; Ποιος είναι ο κίνδυνος

Αν το κινητό σου χτυπά όλο και πιο συχνά από περίεργους διεθνείς αριθμούς –συνήθως σε ακατάλληλες ώρες– δεν είσαι ο μόνος. Το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις τους τελευταίους μήνες και για πολλούς χρήστες αποτελεί καθημερινή ενόχληση, αλλά και λόγο ανησυχίας.

Οι περισσότερες από αυτές τις κλήσεις δεν είναι τυχαίες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, σχετίζονται με οργανωμένες απόπειρες εξαπάτησης.

Σε έξαρση οι τηλεφωνικές απάτες

Οι απάτες μέσω διεθνών κλήσεων εμφανίζουν αυξητική τάση. Η πιο γνωστή μέθοδος είναι το λεγόμενο «Wangiri», ένας όρος ιαπωνικής προέλευσης που σημαίνει «ένα χτύπημα και κλείσιμο».

Πώς λειτουργεί;

- Ο απατεώνας καλεί για ένα ή δύο χτυπήματα και κλείνει.

- Στόχος είναι η επιστροφή της κλήσης από περιέργεια.

- Αν καλέσεις πίσω, μπορεί να συνδεθείς με αριθμό υψηλής χρέωσης, με αποτέλεσμα οικονομική επιβάρυνση.

Παράλληλα, αυξάνονται και οι περιπτώσεις παραποίησης αναγνώρισης κλήσης (Caller ID Spoofing). Μέσω υπηρεσιών VoIP, οι επιτήδειοι κάνουν να φαίνεται ότι καλούν από:

- εταιρείες,

- οργανισμούς,

- ακόμη και κρατικές υπηρεσίες.

Σκοπός τους είναι η απόσπαση ευαίσθητων στοιχείων, όπως κωδικοί e-banking, στοιχεία καρτών ή κωδικοί μίας χρήσης (OTP). Ανάλογες απόπειρες καταγράφονται πλέον και μέσω εφαρμογών όπως το Viber.

Γιατί δέχεσαι τέτοιες κλήσεις;

Οι πιο συχνοί λόγοι είναι:

- Απάτες τύπου Wangiri, με αυτοματοποιημένες κλήσεις σε χιλιάδες αριθμούς.

- Robocalls και τηλεμάρκετινγκ, που χρησιμοποιούν διεθνείς αριθμούς για να παρακάμπτουν φίλτρα.

- Παραποίηση αριθμού, ώστε η κλήση να φαίνεται «αθώα» ή αξιόπιστη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αριθμός σου έχει απλώς συμπεριληφθεί σε μια μεγάλη λίστα ενεργών κινητών.

Υπάρχει κίνδυνος για το κινητό σου;

Η απλή λήψη μιας κλήσης δεν θέτει άμεσα τη συσκευή σου σε κίνδυνο. Ο βασικός κίνδυνος αφορά:

- οικονομικές απώλειες, αν καλέσεις πίσω αριθμό υψηλής χρέωσης,

- κλοπή προσωπικών δεδομένων, αν απαντήσεις και δώσεις στοιχεία.

Επιπλέον, απαντώντας ή καλώντας πίσω, ενημερώνεις τους επιτήδειους ότι ο αριθμός σου είναι ενεργός, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα νέων και πιο στοχευμένων προσπαθειών. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να ακολουθήσουν μηνύματα με συνδέσμους που οδηγούν σε κακόβουλο λογισμικό.

Πώς να προστατευτείς

Υπάρχουν απλά και αποτελεσματικά βήματα:

- Μην απαντάς και μην καλείς πίσω άγνωστους διεθνείς αριθμούς.

- Μπλόκαρε τους ύποπτους αριθμούς από τις ρυθμίσεις του κινητού.

- Ανάφερε τις κλήσεις στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

- Χρησιμοποίησε εφαρμογές αποκλεισμού ανεπιθύμητων κλήσεων.

- Μην δίνεις ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε αγνώστους.

- Διατήρησε ενημερωμένο το λογισμικό ασφαλείας της συσκευής σου.

Συμπέρασμα

Οι άγνωστες κλήσεις από το εξωτερικό είναι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, παγίδες. Η καλύτερη άμυνα είναι η αδιαφορία: δεν απαντάς, δεν καλείς πίσω και μπλοκάρεις. Έτσι, μειώνεις δραστικά την πιθανότητα να γίνεις στόχος ξανά.

