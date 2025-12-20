7 παγκόσμια fast food brands που δεν πάτησαν ποτέ Ελλάδα

Burgers από «άλλο πλανήτη», κοτόπουλα που γίνονται εμμονή, peri peri που καίει γλυκά και σάντουιτς-τέρατα που δεν σηκώνουν συμβιβασμούς. Κι όμως, όλα αυτά τα θρυλικά fast food brands δεν έχουν πατήσει ποτέ ελληνικό έδαφος.

Κάποια φασφουντάδικα δεν ήρθαν απλώς… κόλλησαν στο “wishlist” μας. Και κάθε φορά που βλέπουμε TikTok, travel vlog ή φίλο να ανεβάζει burger από το εξωτερικό, πονάμε λίγο παραπάνω.

Αυτοί είναι οι 7 fast food κολοσσοί που για πολλούς αποτελούν από μόνοι τους λόγο ταξιδιού.

1. Chick-fil-A

Το brand που έκανε το κοτόπουλο… θρησκεία.

Ξεκίνησε το 1967 στην Ατλάντα και σήμερα βρίσκεται σε 48 πολιτείες των ΗΠΑ, αλλά και σε Αγγλία και Σιγκαπούρη. Φημίζεται όχι μόνο για το φαγητό του αλλά και για το service, ενώ παραμένει κλειστό κάθε Κυριακή – επιλογή-δήλωση φιλοσοφίας.

Signature: nuggets με εθιστικό πανάρισμα, ψητό κοτόπουλο και οι waffle πατάτες που έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό.

2. Arby's

Το fast food για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό από burger.

Από το 1964 στο Οχάιο, οι Arby’s έχτισαν ολόκληρη αυτοκρατορία γύρω από το roast beef, φτάνοντας σήμερα τα 3.800 καταστήματα.

Signature:

- Half Pound Roast Beef

- Smokehouse Brisket (13 ώρες καπνίσματος)

- Ham & Swiss Melt για πιο «ήσυχες» επιλογές

3. Five Guys

Το απόλυτο αμερικανικό success story πέντε αδελφών.

Ξεκίνησαν το 1986 στη Βιρτζίνια και έφτασαν τα 2.000 καταστήματα παγκοσμίως. Όλα γίνονται φρέσκα, καθημερινά και με αυστηρή μεθοδολογία.

Signature:

- Cheeseburger (best seller)

- Bacon Cheeseburger

- Πατάτες τηγανισμένες τρεις φορές σε φυστικέλαιο

4. Little Caesars

Η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα πίτσας στον κόσμο.

Από ένα blind date στο Μίσιγκαν το 1959, σε 4.000 καταστήματα. Και ναι, αυτοί έφεραν το θρυλικό Pizza Pizza και την τετράγωνη πίτσα.

Signature:

- Stuffed Crazy Crust

- ExtraMostBestest

- Ζύμη με αρωματισμένο βούτυρο και παρμεζάνα

5. Panda Express

Η αλυσίδα που μύησε την Αμερική στο asian fast food.

Από το 1973 μέχρι σήμερα με πάνω από 2.600 καταστήματα, βασισμένα σε ένα πιάτο-θρύλο.

Signature:

- Original Orange Chicken

- Beijing Beef

- Honey Walnut Shrimp

- Honey Sesame Chicken Breast

6. Chipotle Mexican Grill

Το fast food που πούλησε… ποιότητα.

Από το 1993 στο Κολοράντο, με φιλοσοφία «φαγητό με ακεραιότητα» και 3.800 καταστήματα. Ο πελάτης φτιάχνει μόνος του burritos, tacos και quesadillas.

Signature:

- Adobo Chicken

- Carne Asada

- Carnitas

7. Nando's

Το peri peri κοτόπουλο που έγινε παγκόσμια εμμονή.

Ξεκίνησε το 1987 και σήμερα βρίσκεται σε Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Αφρική. Το african bird’s eye chilli πρωταγωνιστεί παντού.

Signature:

- Flame-grilled peri peri chicken (με επίπεδα καψίματος)

- Espetada

- Burgers με portuguese roll

- Πατάτες peri peri & καλαμπόκι σχάρας

Και το ερώτημα παραμένει:

Γιατί όχι Ελλάδα;

Με τέτοια αγάπη για street food, burgers και κοτόπουλο, μοιάζει θέμα χρόνου. Μέχρι τότε, αυτά τα brands παραμένουν αφορμή για ταξίδι και σταθερή υπενθύμιση ότι το fast food μπορεί να είναι εμπειρία.

Εσύ ποιο θα ήθελες πρώτο στην Ελλάδα;

