Αν κάνεις αυτά τα 5 πράγματα καθημερινά, μάλλον έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση

Η αυτοεκτίμηση δεν φαίνεται μόνο στις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, αλλά κυρίως στις μικρές, καθημερινές μας συμπεριφορές. Στον τρόπο που μιλάμε, που σκεφτόμαστε και που στεκόμαστε απέναντι στους άλλους — αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν η πίστη στις δυνατότητές μας είναι χαμηλή, αυτό αποτυπώνεται χωρίς να το καταλαβαίνουμε σε απλές συνήθειες της ημέρας.

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, υπάρχουν ορισμένα επαναλαμβανόμενα μοτίβα που συναντώνται συχνά σε άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση.

1. Δυσκολεύεσαι να πάρεις αποφάσεις

Ακόμα και για απλά ζητήματα, όπως τι να επιλέξεις ή πώς να κινηθείς, νιώθεις αβεβαιότητα. Φοβάσαι μήπως κάνεις λάθος και συχνά ζητάς επιβεβαίωση από τους άλλους. Ακόμη κι όταν αποφασίσεις, τείνεις να αμφισβητείς τον εαυτό σου εκ των υστέρων, κάτι που δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης στην κρίση σου.

2. Αποφεύγεις να εκφράσεις τη γνώμη σου

Προτιμάς να μένεις σιωπηλός για να μη δημιουργήσεις εντάσεις ή για να μην κριθείς. Πιστεύεις ότι η άποψή σου δεν έχει την ίδια αξία με των άλλων και έτσι προσαρμόζεσαι συνεχώς. Αυτό, όμως, σε απομακρύνει από τις πραγματικές σου ανάγκες.

3. Παραμένεις σε καταστάσεις που δεν σε καλύπτουν

Είτε πρόκειται για δουλειά είτε για σχέσεις, συχνά μένεις σε περιβάλλοντα που δεν σε ικανοποιούν, επειδή φοβάσαι την αλλαγή. Το γνώριμο, ακόμα κι αν σε κουράζει, σου φαίνεται πιο ασφαλές από το άγνωστο. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν αξίζεις κάτι καλύτερο.

4. Κρατάς τα συναισθήματά σου μέσα σου

Δυσκολεύεσαι να εκφράσεις πώς νιώθεις, ειδικά όταν πρόκειται για ευαλωτότητα. Φοβάσαι ότι αν ανοιχτείς, θα παρεξηγηθείς ή θα πληγωθείς. Έτσι, όμως, δημιουργείται συναισθηματική απόσταση και μοναξιά.

5. Δεν απολαμβάνεις τις μικρές χαρές

Ακόμη και στις καλές στιγμές, το μυαλό σου βρίσκει κάτι αρνητικό. Νιώθεις ενοχές όταν χαλαρώνεις ή θεωρείς ότι δεν αξίζεις να είσαι πραγματικά χαρούμενος. Η συνεχής αυτοκριτική δεν σου επιτρέπει να χαρείς το παρόν.

Γιατί έχει σημασία να το αναγνωρίσεις

Η χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, αλλά μια κατάσταση που μπορεί να αλλάξει. Το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση. Όταν εντοπίσεις αυτές τις συμπεριφορές, μπορείς σταδιακά να δουλέψεις πάνω τους, να θέσεις όρια και να αρχίσεις να δίνεις στον εαυτό σου την αξία που πραγματικά του ανήκει.

Διαβάστε ακόμα: Αν έχεις σκύλο, ίσως πρέπει να βγάλεις αυτό το τραγούδι από τη χριστουγεννιάτικη playlist σου - Δες τον λόγο