Λες αυτές τις 8 φράσεις; Δίνουν αμέσως την εντύπωση ότι είσαι δύσκολος άνθρωπος

Ο τρόπος που μιλάμε λέει πολλά περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε. Δεν είναι μόνο τι λέμε, αλλά πώς το λέμε και πότε. Υπάρχουν φράσεις που ακούγονται αθώες ή ακόμη και λογικές στα δικά μας αυτιά, όμως στους άλλους πέφτουν βαριές. Και κάπως έτσι, σιγά-σιγά, οι άνθρωποι απομακρύνονται χωρίς ποτέ να εξηγήσουν το γιατί.

Αν αναρωτιέσαι γιατί κάποιες συζητήσεις «παγώνουν», γιατί οι γύρω σου κλείνονται ή γιατί νιώθεις ότι σε παρεξηγούν, ίσως αξίζει να ρίξεις μια ματιά στις παρακάτω φράσεις.

1. «Απλώς λέω την αλήθεια»

Συνήθως ακολουθεί κάτι επικριτικό. Το πρόβλημα δεν είναι η ειλικρίνεια – είναι απαραίτητη. Το πρόβλημα είναι όταν χρησιμοποιείται σαν άλλοθι για σκληρά ή άκαιρα σχόλια.

Στους άλλους ακούγεται σαν: «Δεν με νοιάζει πώς θα νιώσεις». Και αυτό πληγώνει.

2. «Χωρίς παρεξήγηση, αλλά…»

Αν χρειάζεται να προειδοποιήσεις ότι δεν θέλεις να προσβάλεις κάποιον, μάλλον ξέρεις ήδη ότι θα το κάνεις. Η φράση αυτή δεν «απαλύνει» τίποτα – απλώς μεταφέρει την ευθύνη της προσβολής στον άλλον.

3. «Στα ’λεγα»

Είναι από τις πιο αποθαρρυντικές φράσεις που μπορείς να πεις σε κάποιον που ήδη νιώθει άσχημα. Δεν προσφέρει λύση, δεν δείχνει κατανόηση. Δείχνει μόνο ότι θέλεις να επιβεβαιωθείς. Και αυτό μένει.

4. «Στην πραγματικότητα…»

Ακούγεται διορθωτικό, ακόμη κι όταν δεν έχει κακή πρόθεση. Μετατρέπει μια συζήτηση σε μάθημα και δημιουργεί την αίσθηση ότι σε νοιάζει περισσότερο να έχεις δίκιο παρά να συνδεθείς.

5. «Δεν έγινε και τίποτα»

Για εσένα ίσως να μην είναι μεγάλο θέμα. Για τον άλλον όμως είναι. Αυτή η φράση ακυρώνει το συναίσθημα του συνομιλητή σου και του περνά το μήνυμα ότι υπερβάλλει. Με τον καιρό, απλώς σταματά να σου μιλά.

6. «Τουλάχιστον…»

«Τουλάχιστον έχεις την υγεία σου», «τουλάχιστον δεν ήταν χειρότερα». Συνήθως λέγεται με καλές προθέσεις, αλλά λειτουργεί σαν συναισθηματικό φρένο. Σαν να λες: «Μην νιώθεις έτσι, προχώρα», ενώ ο άλλος δεν είναι έτοιμος.

7. «Εσύ πάντα…» ή «Εσύ ποτέ…»

Οι απόλυτες γενικεύσεις κλείνουν κάθε συζήτηση. Βάζουν τον άλλον αμέσως σε άμυνα και μετατρέπουν ένα συγκεκριμένο θέμα σε επίθεση χαρακτήρα. Από εκεί και μετά, κανείς δεν ακούει κανέναν.

8. «Θα έπρεπε να είχες…»

Οι ανεπιθύμητες συμβουλές είναι κουραστικές. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν μιλούν για ένα πρόβλημα, δεν ζητούν λύση – ζητούν κατανόηση. Αυτή η φράση ακούγεται σαν: «Εγώ θα το έκανα καλύτερα από σένα».

Τι μπορείς να πεις αντί γι’ αυτά;

Μερικές φορές αρκεί μια απλή φράση:

- «Καταλαβαίνω γιατί σε ενόχλησε»

- «Αυτό ακούγεται δύσκολο»

- «Θες απλώς να μιλήσεις ή να βρούμε λύση;»

Δεν χρειάζεται να συμφωνείς. Αρκεί να δείχνεις ότι ακούς.

Το συμπέρασμα

Οι άνθρωποι δεν θυμούνται πάντα τι είπες. Θυμούνται όμως πώς τους έκανες να νιώσουν. Κι αν κάποιες από αυτές τις φράσεις σου φαίνονται γνώριμες, δεν σημαίνει ότι είσαι «δύσκολος άνθρωπος». Σημαίνει απλώς ότι τώρα έχεις την ευκαιρία να γίνεις λίγο πιο συνειδητός στον τρόπο που επικοινωνείς.

Και αυτό κάνει τεράστια διαφορά.

