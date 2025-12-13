Αν έχεις σκύλο, ίσως πρέπει να βγάλεις αυτό το τραγούδι από τη χριστουγεννιάτικη playlist σου - Δες τον λόγο

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, τα γιορτινά τραγούδια μπαίνουν δυνατά στην καθημερινότητά μας: στα καταστήματα, στο αυτοκίνητο, στο ραδιόφωνο, φυσικά και στο σπίτι. Για εμάς είναι το soundtrack των γιορτών. Για τον σκύλο μας όμως, όχι πάντα.

Αν έχεις παρατηρήσει ότι ο σκύλος σου γίνεται ανήσυχος, σηκώνεται, γυρίζει γύρω-γύρω ή δείχνει νευρικός χωρίς προφανή λόγο, ίσως η αιτία να παίζει… στο background. Και ναι, μπορεί να είναι κάποιο από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα hits.

Γιατί κάποια τραγούδια στρεσάρουν τους σκύλους

Σύμφωνα με έρευνες στη συμπεριφορά των ζώων, οι σκύλοι ηρεμούν όταν ακούνε μουσική χαμηλού ρυθμού, περίπου 50–60 χτύπους το λεπτό (BPM). Αντίθετα, οι γρήγοροι ρυθμοί, τα έντονα beats και οι απότομες αλλαγές στον ήχο μπορούν να τους προκαλέσουν ένταση και άγχος.

Με βάση ανάλυση που έγινε σε 90 γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, εντοπίστηκαν εκείνα με τον πιο γρήγορο ρυθμό – και άρα τα λιγότερο «φιλικά» για τα νεύρα ενός σκύλου.

Το τραγούδι που τους αγχώνει περισσότερο (κι όμως…)

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το “Last Christmas”, με ρυθμό που φτάνει τα 206 BPM – τον υψηλότερο από όλα τα τραγούδια που εξετάστηκαν. Όσο κι αν το έχουμε συνδέσει με ζεστά φώτα, δώρα και γιορτινή διάθεση, για τον σκύλο σου μπορεί να λειτουργεί σαν συναγερμός.

Ακολουθούν πολύ κοντά:

- “Merry Christmas Everyone” του Shakin’ Stevens – 203 BPM

- “Mele Kalikimaka” από τις Andrews Sisters – 203 BPM

- “It’s the Most Wonderful Time of the Year” του Andy Williams – 202 BPM

- “Santa Tell Me” της Ariana Grande – 192 BPM

- “Christmas Eve / Sarajevo 12/24” των Trans-Siberian Orchestra – 186 BPM

Όλα τραγούδια που παίζουν παντού, αλλά καλό είναι να τα σκέφτεσαι δύο φορές αν ο σκύλος σου δείχνει σημάδια άγχους.

Υπάρχουν πιο «ασφαλείς» επιλογές;

Αν και καμία δημοφιλής χριστουγεννιάτικη επιτυχία δεν πέφτει στο ιδανικό εύρος των 50–60 BPM, υπάρχουν τραγούδια με πιο ήπιο ρυθμό που θεωρούνται λιγότερο ενοχλητικά για τους σκύλους.

Μεταξύ αυτών:

- Carol of the Bells

- Rockin’ Around the Christmas Tree

- Do You Hear What I Hear?

- The Christmas Song (Merry Christmas To You)

- Christmas Time Is Here

Τι μπορείς να κάνεις πρακτικά

Δεν χρειάζεται να καταργήσεις τελείως τη χριστουγεννιάτικη μουσική. Μείωσε την ένταση, απέφυγε τα πολύ γρήγορα κομμάτια όταν ο σκύλος είναι στον ίδιο χώρο και παρατήρησε τη συμπεριφορά του. Αν δείχνει πιο ήρεμος, μάλλον βρήκες τη σωστή ισορροπία.

Γιατί τα Χριστούγεννα είναι για όλους – και για τους τετράποδους συγκάτοικούς μας

Διαβάστε ακόμα: Δεν νιώθεις γιορτινά; Πώς να αντιμετωπίσεις τη μελαγχολία των Χριστουγέννων