Αν δεν είστε ευτυχισμένοι, ίσως φταίει αυτό: 7 σημάδια που αγνοούμε

Υπάρχει μια διαδεδομένη παρεξήγηση γύρω από την ευτυχία: ότι βρίσκεται κάπου «εκεί έξω». Σε περισσότερα χρήματα, σε μεγαλύτερη αναγνώριση, σε μια ιδανική σχέση ή σε μια τέλεια στιγμή που ακόμη δεν έχει έρθει. Όταν όμως η χαρά μετατρέπεται σε διαρκές κυνήγι εξωτερικών στόχων, συχνά καταλήγουμε πιο κουρασμένοι και πιο άδειοι από πριν.

Η αλήθεια είναι πως η ουσιαστική ευτυχία δεν χτίζεται απ’ έξω προς τα μέσα, αλλά το αντίστροφο. Το πρώτο βήμα για να αλλάξει αυτό, είναι να αναγνωρίσουμε τα σημάδια που δείχνουν ότι την ψάχνουμε στα λάθος σημεία.

Ακολουθούν επτά ενδείξεις που αξίζει να σας προβληματίσουν.

1. Πιστεύετε ότι τα υλικά αγαθά θα σας κάνουν χαρούμενους

Ζούμε σε μια εποχή όπου η ευτυχία συχνά παρουσιάζεται ως προϊόν. Ένα καινούργιο αντικείμενο, μια αγορά «ανταμοιβή», κάτι που υποτίθεται ότι θα αλλάξει τη διάθεσή μας. Η ευφορία όμως κρατά λίγο. Πολύ σύντομα εμφανίζεται η ανάγκη για το επόμενο «κάτι».

Αν βρίσκεστε διαρκώς σε αυτόν τον κύκλο, είναι ένδειξη ότι αναζητάτε πληρότητα εκεί που δεν μπορεί να ριζώσει.

2. Περιμένετε να γίνουν όλα τέλεια για να χαρείτε

«Όταν ηρεμήσω», «όταν τακτοποιηθώ», «όταν πετύχω αυτόν τον στόχο». Η ευτυχία όμως δεν είναι τελικός σταθμός. Είναι τρόπος να βιώνετε τη ζωή, ακόμη και με τις ατέλειές της.

Όσο περιμένετε την ιδανική στιγμή, τόσο χάνετε τις μικρές στιγμές που ήδη υπάρχουν.

3. Εξαρτάστε υπερβολικά από τις γνώμες των άλλων

Όταν η αξία σας μετριέται μέσα από likes, σχόλια ή επιβεβαίωση, η χαρά γίνεται εύθραυστη. Αν χρειάζεστε συνεχώς την αποδοχή των άλλων για να νιώσετε καλά, τότε η ευτυχία σας δεν βρίσκεται στα δικά σας χέρια.

Η πραγματική ικανοποίηση γεννιέται όταν ζείτε με αυθεντικότητα, όχι για να εγκριθείτε, αλλά για να είστε αληθινοί.

4. Αποφεύγετε κάθε δυσφορία

Η ανάγκη για μόνιμη άνεση είναι παγίδα. Όταν αποφεύγετε συστηματικά δύσκολα συναισθήματα, συζητήσεις ή καταστάσεις, χάνετε και τις ευκαιρίες για ουσιαστική εξέλιξη.

Η ευτυχία δεν σημαίνει απουσία δυσκολιών, αλλά ικανότητα να τις αντιμετωπίζετε χωρίς να χάνετε τον εαυτό σας.

5. Δεν αντέχετε τη σιωπή και την ηρεμία

Αν νιώθετε άβολα όταν μένετε μόνοι με τις σκέψεις σας ή χρειάζεστε συνεχώς ερεθίσματα, πιθανόν αποφεύγετε την επαφή με τον εαυτό σας. Κι όμως, η χαρά συχνά εμφανίζεται όταν επιβραδύνουμε.

Λίγες στιγμές ησυχίας μπορούν να προσφέρουν περισσότερη πληρότητα απ’ όση νομίζετε.

6. Ζείτε μονίμως στο μέλλον

Οι στόχοι είναι σημαντικοί, αλλά όταν όλη η προσοχή σας είναι στο «μετά», το παρόν περνά απαρατήρητο. Αναβάλλετε τη χαρά για μια μελλοντική εκδοχή της ζωής σας, ξεχνώντας ότι το μόνο βέβαιο είναι το τώρα.

Η ευτυχία συχνά κρύβεται σε απλές, καθημερινές στιγμές που δεν επαναλαμβάνονται.

7. Πιστεύετε ότι η ευτυχία εξαρτάται από τις συνθήκες

Αν θεωρείτε ότι για να είστε χαρούμενοι πρέπει πρώτα να αλλάξουν οι εξωτερικές καταστάσεις, τότε η ευτυχία θα παραμένει πάντα εύθραυστη. Οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. Η στάση σας απέναντί τους είναι αυτή που κάνει τη διαφορά.

Η ευγνωμοσύνη, η θετική οπτική και η συνειδητή επιλογή εστίασης στο καλό δημιουργούν ένα εσωτερικό έδαφος χαράς που δεν κλονίζεται εύκολα.

Το συμπέρασμα

Η ευτυχία δεν βρίσκεται σε κάποιον άνθρωπο, σε ένα αντικείμενο ή σε ένα μελλοντικό σενάριο. Βρίσκεται στον τρόπο που σκέφτεστε, που νιώθετε και που επιλέγετε να ζείτε το παρόν.

Όπως έλεγε και ο Επίκτητος, δεν μας ταράζουν τα γεγονότα, αλλά η ερμηνεία που τους δίνουμε.

Ίσως, λοιπόν, δεν χρειάζεται να ψάξετε αλλού. Ίσως η χαρά που αναζητάτε να ήταν πάντα πιο κοντά απ’ όσο νομίζατε.

