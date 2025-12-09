Αυτή είναι η χώρα που ξόδεψε τα περισσότερα στο OnlyFans το 2025 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Το OnlyFans έχει εξελιχθεί στη διασημότερη πλατφόρμα συνδρομητικού «ενήλικου» περιεχομένου, αλλά η δημοτικότητά του δεν είναι ίδια σε όλο τον κόσμο. Νέα στοιχεία για το 2025 αποκαλύπτουν ποιες χώρες ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα και πού κατατάσσεται η Ελλάδα.

Οι… απρόσμενοι πρωταθλητές

Όσο κι αν θα περίμενε κανείς ότι στην κορυφή θα βρίσκονταν χώρες με «θερμόαιμο» προφίλ, τα δεδομένα δείχνουν το αντίθετο.

Την πρώτη θέση κατέλαβαν οι Φινλανδοί, ξοδεύοντας συνολικά 127.422 δολάρια ανά 10.000 κατοίκους, δηλαδή λίγο πάνω από 12 δολάρια ανά άτομο μέσα στο 2025.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε τους κατοίκους του Γκέρνσι, της μικρής βρετανικής νήσου, που δαπάνησαν πάνω από 8 δολάρια ανά κάτοικο.

Ακολουθούν οι χρήστες από τη Νήσο του Μαν, με περίπου ίδια επίπεδα εξόδων, επιβεβαιώνοντας ότι η απομόνωση και η μοναχικότητα φαίνεται να οδηγούν σε υψηλότερη κατανάλωση ψηφιακού περιεχομένου.

Τι έκανε η Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα στη λίστα. Οι Έλληνες χρήστες ξόδεψαν περίπου 4,6 δολάρια ανά άτομο για περιεχόμενο OnlyFans το 2025, δείχνοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να προτιμά τις πιο παραδοσιακές ιστοσελίδες ενηλίκων.

Μόνο η Κροατία και η Σουηδία καταγράφηκαν με ελαφρώς χαμηλότερη δαπάνη, γεγονός που φέρνει την Ελλάδα κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά καθόλου στις «πρώτες θέσεις» του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Το συμπέρασμα

Παρότι το OnlyFans αλλάζει το τοπίο της σεξεργασίας και του ψηφιακού περιεχομένου, η απήχησή του ποικίλλει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Το 2025, η «πρωτιά» των Φινλανδών εξέπληξε πολλούς, ενώ η Ελλάδα παραμένει συγκρατημένη στις δαπάνες της για την πλατφόρμα.

