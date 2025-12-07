6 συμπεριφορές που δείχνουν αυτοσεβασμό και υγιή αυτοπεποίθηση

Ζούμε στην εποχή που το «να φροντίζεις τον εαυτό σου» ακούγεται πολύ, αλλά εξακολουθεί να παρεξηγείται.

Κάθε φορά που λες «όχι», βάζεις όρια, προστατεύεις τον χρόνο και την ηρεμία σου, κάποιος κάπου βιάζεται να πει τη λέξη «εγωισμός».

Την ίδια στιγμή, άνθρωποι με υπερβολική αυτοπεποίθηση παρερμηνεύονται ως αλαζόνες, χωρίς κανείς να βλέπει ότι συχνά πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται ανασφάλεια.

Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση:

Αυτοσεβασμός σημαίνει να γνωρίζεις την αξία σου.

Αυτοπεποίθηση σημαίνει να την εκφράζεις χωρίς να μειώνεις κανέναν.

Ακολουθούν 6 συμπεριφορές που μπορεί να μοιάζουν «σκληρές» ή «υπερβολικές», όμως στην πραγματικότητα είναι ένδειξη ωριμότητας:

1. Λες «όχι» χωρίς ενοχές και περιττές εξηγήσεις

Δεν χρειάζεται να απολογείσαι για κάθε άρνηση. Το «Όχι, δεν μπορώ» είναι όριο, όχι επίθεση.

Ο πραγματικά σίγουρος άνθρωπος δεν φοβάται να δυσαρεστήσει.

2. Βάζεις την ψυχική & σωματική σου υγεία πάνω από υποχρεώσεις

Δεν ακυρώνεις ύπνο, ξεκούραση και ανάγκες για να μη δυσαρεστήσεις κανέναν.

Η αυτοπεποίθηση ξεκινά όταν σέβεσαι το σώμα και τον νου σου.

3. Προστατεύεις τον χρόνο και τον χώρο σου

Ο προσωπικός σου χρόνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη.

Δεν υποχωρείς για να είσαι «πάντα διαθέσιμος».

Η ηρεμία σου δεν χρειάζεται δικαιολογία.

4. Μένεις έξω από κουτσομπολιό και μικρότητες

Δεν σε ελκύει η υποτίμηση των άλλων.

Επιλέγεις καθαρές συζητήσεις, όχι φθηνή ανωτερότητα.

Όταν έχεις αυτοεκτίμηση, δεν χρειάζεσαι συγκρίσεις.

5. Αναγνωρίζεις τα λάθη σου & ζητάς συγγνώμη όταν χρειάζεται

Δεν ρίχνεις ευθύνη σε τρίτους, δεν επιμένεις ότι έχεις πάντα δίκιο.

Η αποδοχή ευθύνης είναι ώριμη αυτοπεποίθηση, όχι αδυναμία.

6. Επενδύεις στην εξέλιξή σου — βιβλία, θεραπεία, μάθηση, όρια

Δεν είναι σπατάλη να φροντίζεις να γίνεις καλύτερος.

Μαθαίνεις, συγχωρείς, χτίζεις σχέσεις με ειλικρίνεια.

Η ανάπτυξη σου είναι δικαίωμα — όχι εγωισμός.

Δεν είσαι εγωιστής επειδή βάζεις όρια. Δεν είσαι αλαζόνας επειδή πιστεύεις στις δυνατότητές σου.

Είσαι απλώς άνθρωπος που έμαθε να σέβεται τον εαυτό του.

