Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν ξεκουραζόμαστε

Ζούμε σε μια εποχή που η παραγωγικότητα έχει σχεδόν αναχθεί σε αξία ζωής. Ο ρυθμός της καθημερινότητας απαιτεί συνεχή ετοιμότητα, και όταν έρχεται η στιγμή της χαλάρωσης, το σώμα μεν κάθεται, αλλά το μυαλό συνεχίζει να τρέχει. Πολλοί άνθρωποι –ιδιαίτερα γυναίκες– νιώθουν τύψεις όταν επιτρέπουν στον εαυτό τους λίγες ώρες ανάπαυσης. Η ξεκούραση μοιάζει με "πολυτέλεια", ενώ θα έπρεπε να θεωρείται βασική ανάγκη.

Οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί ευεξίας εξηγούν ότι αυτή η ενοχή έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες. Η αξία μας έχει συνδεθεί με το πόσο κάνουμε, όχι με το πώς είμαστε. Όσο περισσότερο δουλεύουμε, τόσο "άξιοι" νιώθουμε. Όταν σταματάμε, οι σκέψεις τρέχουν: εκκρεμότητες, ρούχα για δίπλωμα, e-mails χωρίς απάντηση. Το σώμα θέλει ανάσα, αλλά το μυαλό απαιτεί συνέχιση.

Γιατί δυσκολευόμαστε να επιτρέψουμε την ξεκούραση

Κάποια από τα πιο συνηθισμένα μοτίβα πίσω από την ενοχή της ανάπαυσης είναι:

Η αυτοεκτίμηση έχει ταυτιστεί με την παραγωγικότητα.

Η πεποίθηση ότι «αν δεν το κάνω εγώ, δεν θα γίνει σωστά».

Ο φόβος ότι οι άλλοι θα μας θεωρήσουν λιγότερο ικανούς ή «τεμπέληδες».

Η διαρκής σύγκριση με άλλους που φαίνονται πιο δραστήριοι.

Η αδυναμία θέσπισης ορίων και η πίεση να είμαστε πάντα διαθέσιμοι.

Τα κοινωνικά πρότυπα που εξυψώνουν τον πολυάσχολο άνθρωπο.

Η αίσθηση ότι η δουλειά ποτέ δεν τελειώνει, άρα η ανάπαυση δεν "δικαιολογείται".



Η «ενοχή της χαλάρωσης» δεν είναι αδυναμία – είναι εκπαίδευση

Η δασκάλα διαλογισμού Giselle La Pompe-Moore περιγράφει ότι έχουμε μάθει να θαυμάζουμε την πολυάσχολη ζωή. Το "είμαι απασχολημένος" ακούγεται σαν μετάλλιο. Έτσι, η ανάπαυση μοιάζει με αποτυχία αντί για αποκατάσταση.

Η λύση δεν έρχεται από τη θεωρία αλλά από την πρακτική. Η ξεκούραση είναι δεξιότητα – και εκπαιδεύεται. Όσο περισσότερο της δίνουμε χώρο, τόσο φυσικότερη γίνεται. Όσο διεκδικούμε μικρές στιγμές παύσης, τόσο πιο εύκολα τις απολαμβάνουμε χωρίς ενοχές.

Ξεκούραση δεν σημαίνει αδράνεια, σημαίνει ισορροπία. Δεν χρειάζεται να την κερδίσουμε. Την αξίζουμε έτσι κι αλλιώς.

Αν κάθε τόσο σταματάς για λίγα λεπτά, αν αφήνεις τον εαυτό σου να αναπνεύσει, να μη "παράγει", χτίζεις έναν πιο ήρεμο, υγιή τρόπο ζωής. Η χαλάρωση δεν είναι αδυναμία – είναι επανάκτηση δύναμης.

