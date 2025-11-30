Κανείς δεν το λέει, όλοι το κάνουν: Η συνήθεια που σιχαίνονται 6 στους 10 ενήλικες

Έρευνες αποκαλύπτουν: 6 στους 10 ενήλικες… δεν θέλουν πραγματικά να βγαίνουν έξω – κι όμως συνεχίζουν να προσποιούνται ότι το απολαμβάνουν.

Η ιδέα της νυχτερινής εξόδου, που κάποτε ήταν συνώνυμη με διασκέδαση και ανεμελιά, φαίνεται ότι για ένα μεγάλο μέρος ενηλίκων έχει μετατραπεί σε αληθινή... αγγαρεία. Σύμφωνα με νέα στοιχεία του Pew Research Center, περίπου το 60% των ενηλίκων ηλικίας 18–54 παραδέχεται ότι συχνά ψάχνει δικαιολογίες για να αποφύγει εξόδους με φίλους, συναδέλφους ή γνωστούς.

Η ανάγκη για απομόνωση – και η ενοχή που τη συνοδεύει

Η μελέτη δείχνει πως οι περισσότεροι επιλέγουν σιωπηλά τον καναπέ αντί για κοινωνικές υποχρεώσεις. Παρότι το παραδέχονται δύσκολα –ακόμη και στον εαυτό τους– οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως προτιμούν να μείνουν σπίτι, να δουν Netflix ή απλώς να χαλαρώσουν, παρά να «τρέχουν» για μια υποχρεωτική διασκέδαση.

Πολλοί αισθάνονται μάλιστα τύψεις όταν ακυρώνουν έξοδο, σαν να απογοητεύουν τους γύρω τους. Ωστόσο οι ψυχολόγοι εξηγούν πως αυτή η επιλογή δεν έχει απαραίτητα σχέση με αντικοινωνική συμπεριφορά, αλλά με την ανάγκη επαναφόρτισης. Με τον σύγχρονο ρυθμό ζωής, αρκετοί δυσκολεύονται να αφιερώσουν χρόνο σε κοινωνικές συναναστροφές χωρίς να νιώθουν εξάντληση.

Πόσο κοινωνικοί είμαστε πραγματικά σήμερα;

Σύμφωνα με το American Time Use Survey, ο μέσος ενήλικας περνά μόλις 41 λεπτά την ημέρα σε κοινωνική δραστηριότητα – ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά των τελευταίων δεκαετιών.

Η τάση αυτή συνδέεται με:

- την εργασιακή πίεση

- την ανάγκη για ηρεμία και προσωπικό χώρο

- την ψηφιακή κόπωση

- την αντικατάσταση της κοινωνικής ζωής από online ψυχαγωγία

Η παραμονή στο σπίτι δεν είναι «τεμπελιά»

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως η επιλογή της ησυχίας δεν σημαίνει έλλειψη κοινωνικότητας. Αντίθετα, αποτελεί μια στρατηγική αυτοφροντίδας: ένας τρόπος επανασύνδεσης με τον εαυτό, μείωσης άγχους και συναισθηματικής εξισορρόπησης.

Αν, λοιπόν, είσαι κι εσύ από εκείνους που σκέφτονται δέκα δικαιολογίες πριν βγουν από το σπίτι… δεν είσαι μόνος. Σύμφωνα με την έρευνα, είμαστε –κυριολεκτικά– πολλοί.

