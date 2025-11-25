Τι θα αγοράσουν οι Έλληνες τη Black Friday: Μόδα και τεχνολογία στην κορυφή

Λίγες ημέρες πριν από τη Black Friday της 28ης Νοεμβρίου, νέα έρευνα της Klarna αποτυπώνει με ακρίβεια τι σκοπεύουν να αγοράσουν οι Έλληνες καταναλωτές, αλλά και πόσα χρήματα είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων, ηλικίας 18 έως 77 ετών, καταγράφοντας υψηλή πρόθεση συμμετοχής: 87,9% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα κάνουν αγορές.

Τι ψάχνουν περισσότερο οι καταναλωτές:

- 37,7% σκοπεύει να αγοράσει είδη ένδυσης

- 35,3% θα επιλέξει προϊόντα τεχνολογίας

Οι δύο αυτές κατηγορίες κυριαρχούσαν και πέρυσι, με την τεχνολογία τότε να συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό (38,2%).

Παράλληλα:

- 22,7% δηλώνει ότι θα εκμεταλλευτεί τις εκπτώσεις για χριστουγεννιάτικα δώρα

- 20,3% θα αγοράσει είδη σπιτιού

- 25,5% θα προχωρήσει σε αγορές, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα επιλέξει (η έρευνα ολοκληρώθηκε μία εβδομάδα πριν τη Black Friday)

Η στροφή προς το ηλεκτρονικό εμπόριο παραμένει ισχυρή: 58% των καταναλωτών θα αναζητήσει και θα αγοράσει προϊόντα online, ενώ μόλις 16,8% θα κάνει αγορές αποκλειστικά από φυσικά καταστήματα.

Πόσα χρήματα σκοπεύουν να ξοδέψουν

Οι συμμετέχοντες εμφανίζονται προσεκτικοί ως προς το ύψος των αγορών:

- 31,1%: θα δαπανήσει 101–250 ευρώ

- 26,3%: θα ξοδέψει 51–100 ευρώ

- 19%: προγραμματίζει αγορές 251–500 ευρώ

Η έρευνα δείχνει επίσης μια αυξημένη διάθεση για οικονομικό έλεγχο:

- 41,2% θα συγκρίνει τιμές πριν από τις εκπτώσεις

- 34,3% θα αγοράσει μόνο ό,τι «αντέχει» οικονομικά

Παρά τη γενικότερη εξοικείωση των καταναλωτών με την περίοδο των προσφορών, 25,3% συνεχίζει να αμφισβητεί τη γνησιότητα των εκπτώσεων — ποσοστό πάντως μειωμένο σε σχέση με πέρυσι (32%).

Προτιμήσεις στις μεθόδους πληρωμής

Για τις πληρωμές της Black Friday:

- 54,9% θα χρησιμοποιήσει χρεωστική κάρτα

- 19,9% θα πληρώσει με πιστωτική κάρτα

- 18,9% θα προτιμήσει μετρητά

Παράλληλα, οι ευέλικτες λύσεις πληρωμής (όπως τα buy now, pay later) έχουν ενισχυθεί, σημειώνοντας αύξηση 28,89% σε σχέση με πέρυσι.

