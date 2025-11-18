Δεν έχεις πια διάθεση για τους φίλους σου; Η ψυχολογία εξηγεί τον λόγο

Υπάρχουν στιγμές που, χωρίς προειδοποίηση, η ανάγκη μας για παρέα εξαφανίζεται. Φίλοι που αγαπάμε μάς καλούν, κι όμως νιώθουμε ότι δεν έχουμε χώρο ούτε για μια μικρή συνάντηση. Αυτή η απροθυμία μπορεί να μας ξαφνιάσει, να μας φορτώσει με ενοχές ή φόβο ότι κάτι πάει στραβά.
Η ψυχολόγος Λετίθια Μαρτίν Ενχούτο, ειδική στη γνωσιακή-συμπεριφορική προσέγγιση, εξηγεί μέσα από το Hola ότι πολλές φορές αυτή η ανάγκη για απόσταση δεν σχετίζεται με τη σχέση μας με τους φίλους, αλλά με κάτι πολύ πιο εσωτερικό.
Όταν το σώμα και το μυαλό ζητούν παύση
Η ψυχολόγος τονίζει ότι το να μην έχεις διάθεση για κοινωνικές επαφές δεν σημαίνει ότι αγαπάς λιγότερο τους ανθρώπους σου. Συχνά είναι ένδειξη συναισθηματικού κορεσμού: όταν η καθημερινότητα μάς πιέζει, η εσωτερική «δεξαμενή ενέργειας» αδειάζει και το μόνο που θέλουμε είναι ησυχία.
Σε αυτές τις φάσεις, ακόμη και η πιο όμορφη έξοδος μπορεί να μοιάζει κουραστική. Είναι μια απόλυτα ανθρώπινη αντίδραση.
Οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι κάθε μέρα
Όπως τονίζει η ειδικός, η κοινωνική μας διάθεση μεταβάλλεται μέσα στον χρόνο. Περίοδοι έντονης ανάγκης για σιωπή ή μοναχικότητα δεν σημαίνουν ότι κάτι έχει χαλάσει στις σχέσεις μας· είναι συχνά δείγμα ότι προσπαθούμε να επανέλθουμε σε ισορροπία.
Το σημαντικό είναι να παρατηρήσουμε τι πραγματικά μάς συμβαίνει:
- Μας ανακουφίζει η μοναχικότητα;
- Μας ξεκουράζει;
- Ή μας κάνει να νιώθουμε άδειοι και αποκομμένοι;
Αν η απομόνωση μάς ηρεμεί, τότε πιθανότατα το σώμα μας ζητούσε απλώς «χώρο» για να αναπνεύσει.
Όταν η απόσταση διαρκεί περισσότερο
Υπάρχουν όμως και φορές που η μειωμένη διάθεση για επαφή δεν είναι προσωρινή. Αν μετά από μία περίοδο απομάκρυνσης νιώθουμε σταθερή αδιαφορία ή αποστροφή για κοινωνικές επαφές, η αλλαγή αυτή ίσως κρύβει:
- μια βαθιά προσωπική μεταμόρφωση,
- μια άλυτη συναισθηματική πληγή,
- ή απλώς μια φυσική, αθόρυβη απομάκρυνση από συγκεκριμένες σχέσεις.
Αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη. Πονά και τις δύο πλευρές. Όμως, όπως σημειώνει η Μαρτίν Ενχούτο, το να μην πιέζουμε τον εαυτό μας και να παραδεχόμαστε ειλικρινά τις ανάγκες μας είναι σημάδι ωριμότητας.
Δεν είναι εγωισμός – είναι αυτοφροντίδα
Πολλές φορές η κοινωνική μας ενέργεια εξαντλείται από πίεση, εξάντληση ή εσωτερικές αλλαγές. Τότε, η απομάκρυνση δεν είναι άρνηση, αλλά προστασία του εαυτού. Το να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ακολουθήσει τον ρυθμό του δεν μας κάνει λιγότερο καλούς φίλους.
Η ψυχολόγος αναφέρει ενδείξεις ότι αυτό που ζούμε ίσως είναι βαθύτερη προσωπική διεργασία:
- κουραζόμαστε μόνο στη σκέψη μιας συνάντησης,
- αναζητάμε περισσότερο τη σιωπή,
- οι συζητήσεις μάς αφήνουν άδειους αντί για γεμάτους,
- νιώθουμε ότι οι ανάγκες ή τα ενδιαφέροντά μας έχουν μετακινηθεί.
Αν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας σε αυτά, η λύση δεν είναι να πιεστούμε, αλλά να ακούσουμε τι πραγματικά ζητάμε.
Διαβάστε ακόμα: Γιατί εμφανίζεται το πράσινο δαχτυλίδι στον κρόκο των βραστών αβγών; Οι ειδικοί εξηγούν